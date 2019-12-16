央行：12月18日起陆续发行2020年贺岁纪念币一套

IT之家12月16日消息 据中国人民银行官方消息，中国人民银行决定自2019年12月18日起陆续发行2020年贺岁纪念币一套。该套纪念币共2枚，其中银质纪念币1枚，双色铜合金纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

一、银质纪念币

（一）纪念币图案

1.正面图案。

正面图案为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

2.背面图案。

背面图案为“福”字造型，配以墙、窗、花卉、祥云等造型组合设计，并刊面额。

（二）纪念币面额、规格、材质和发行量。

银质纪念币为普制币，面额3元，圆形，直径25毫米，含纯银8克，成色99.9%，最大发行量270万枚。

（三）银质纪念币由深圳国宝造币有限公司铸造，中国金币总公司总经销。销售渠道详见中国金币网（www.chngc.net/qd）。

二、双色铜合金纪念币

（一）纪念币图案

1.正面图案。

正面图案为“中国人民银行”、“10元”字样、汉语拼音字母“SHIYUAN”及年号“2020”，底纹衬以团花图案。

2.背面图案。

背面主景图案为一只中国传统剪纸艺术与装饰年画元素相结合的小花鼠造型，衬景图案为花灯和葡萄，币面左侧刊“庚子”字样。

（二）纪念币面额、规格、材质和发行数量。

双色铜合金纪念币面额为10元，直径为27毫米，材质为双金属铜合金，发行数量为2.5亿枚。各省、自治区、直辖市双色铜合金纪念币分配数量见附件2。

2020年贺岁纪念币图案