每年递送25亿个，亚马逊美国半数包裹自己解决

12月16日消息，据外媒报道，美国投行摩根士丹利(Morgan Stanley)最新发布的报告估计，亚马逊的物流业务在过去十年里始终在稳步增长，现在其在美国半数以上的包裹可以自己完成递送。

这意味着，亚马逊正在加快推进建设自有的完整物流链，并结束与联邦快递(FedEx)和联合包裹(UPS)等公司的合作关系。亚马逊现在运营着自己的货运飞机机队。

摩根士丹利表示，按照目前的进展速度，亚马逊在美国递送的包裹数量最终将超过FedEx和UPS。目前，亚马逊每年递送25亿个包裹，而FedEx和UPS分别递送30亿和47亿个。仅在去年，亚马逊自己递送的包裹比例就翻了一番，从20%增至大约50%。(可以以中国作为对比，今年双十一，11月11日持续至18日，高峰期间，全行业处理的邮快件业务量将达到28亿件。)

亚马逊自己递送包裹的努力之所以进展如此迅速，主要得益于其推出的Prime当日达递送计划。该计划在今年早些时候启动，并承诺随着时间的推移，将把更多市场和更多产品纳入其中。

亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）在10月份财报电话会议上谈到当日达服务时说：“顾客们喜欢送货服务从两天减少到一天。今年他们已经订购了数十亿件商品，而且都是当日免费送货。这是一项巨大的投资，但从顾客角度来看，它是正确的长期决策。”

亚马逊没有立即回复有关其自己递送包裹数量的置评请求。对于亚马逊来说，这不仅仅是以更高的速度将更多的包裹送到更多的客户手中，它还涉及建立完整的物流链，即从产品出厂到所谓的“最后一英里送货上门”。

将包裹送到某人家中是亚马逊多年来向FedEx和UPS支付数百亿美元费用的主要原因。不过，亚马逊正改变策略。2016年，亚马逊推出了Prime Air品牌，包括正在研发的无人机送货项目和货运飞机机队，多年来它始终在增加飞机的数量。

今年早些时候，亚马逊和FedEx终止了地面运输和空运合同。亚马逊仍在使用UPS的递送服务，但它也在Amazon Flex平台下建立自己的送货司机网络。Amazon Flex类似于Uber和DoorDash等外卖公司的按需递送网络。

所有这些举措都需要亚马逊投入大量资金。该公司在10月份表示，由于推广Prime当日达服务和其在美国零售业务的全面扩张，近期三个月里仅在配送中心方面的支出就增加了50%，达到令人瞠目结舌的96亿美元。

但对于亚马逊来说，如果这意味着它可以自始至终控制整个物流链，那么这笔支出是值得的。在适当的规模下，这将开始为亚马逊节省开支，并使其在递送包裹方面变得更加高效。