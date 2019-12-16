性能猛增！高通骁龙865原型机及基准跑分全公布

IT之家12月16日消息 在12月初的夏威夷骁龙技术峰会上，高通正式发布了新一代旗舰移动平台骁龙865。

据官方介绍，骁龙865外挂骁龙X55 5G调制解调器及射频系统，可以提供高达7.5 Gbps的峰值速率，同时搭载第五代高通人工智能引擎AI Engine和全新高通传感器中枢（Sensing Hub），旨在带来比以往平台更智能、更个性化的体验。得益于Qualcomm Spectra 480 ISP支持的极速十亿像素级处理能力——高达每秒20亿像素处理速度，骁龙865为移动终端的照片和视频拍摄提供了全新特性。

此外，全新Qualcomm Snapdragon Elite Gaming支持一系列面向端游级别体验和极致逼真图形性能而设计的新特性，新一代Kryo 585 CPU的性能提升高达25%，全新Qualcomm Adreno 650 GPU的整体性能较前代平台提升25%。

现在高通原型机及基准跑分测试的情况已经对外公布。

首先是搭载骁龙865的原型机现身，前面采用了常规的屏幕，并不追求所谓的全面屏屏占比等，主题是骁龙865，十分醒目。原型机背后是各种传感器及接口的小洞，有点密集恐惧症的感觉。

之前不同的是，骁龙865参考设计平台采用了12GB LPDDR5双通道内存，闪存容量则为128GB；屏幕尺寸5.9英寸，分辨率为2880×1440，刷新率为60Hz。

下面是主要的骁龙865跑分性能测试环节：

高通骁龙865 GPU为Adreno 650；CPU则共有8个核心，其中4个主频1.8Ghz的小核、3个主频2.42GHz的中核、一个主频为2.84GHz的大核（大中小核非官方名称，仅以主频大小分类）。

这款原型机的安兔兔跑分为565118分，其中CPU跑分为181374分，GPU跑分为220438分，MEM跑分为81580分，UX跑分为81726分。

3DMark Sling Shot Extreme跑分OpenGL ES 3.1跑分为7086分，Graphices Score分数为7086分，Physice Score分数为4877分。

PCMark是专门为智能手机推出的性能基准测试软件，也是将手机作为一个整体来进行综合测试。最终骁龙865平台的测试结果为12486分，这是最高的一台跑分。相比去年的骁龙855处理器有了近40%的性能提升。不过该环节波动比较大。

在读写速度测试方面，这台骁龙865平台原型机的顺序读取速度为1435.66 MB/s，顺序写入速度为222.16 MB/s；随机读取速度为185.89 MB/s，随机写入速度为174.86 MB/s。