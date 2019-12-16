中国联通资源池网络基础设施扩容工程单一来源采购：华为中标

中国联通发布公告显示，2019年中国联通总部资源池网络基础设施扩容工程项目拟采用单一来源采购方式，采购供应商为华为技术有限公司。

本项目是基于现有网络接入能力进行扩容，中国联通信息化呼和资源池已部署华为网络，并采用华为SDN进行集中配置及资源调度，现需在原有功能正常运行的情况下完成扩容工程，需继续使用华为SDN网络。

中国联通表示，现网采用华为SDN进行集中配置及资源调度，因SDN控制器与网络硬件设备的强耦合性，本期工程继续使用原信息化呼和资源池网络供应商对网络环境和系统功能且无需大的改造，能够有效的降低开发建设成本，减少系统间的对接联调工作量，同时提高底层计算资源的利用率。

采购内容如下：