中国铁路12306 iOS版4.0.6更新：部分功能和体验优化

IT之家12月17日消息 中国铁路官方App铁路12306迎来iOS版4.0.6更新支持，修复了已知问题，还进行了部分功能和体验优化。一周之前中国铁路官方App铁路12306迎来iOS版4.0.5更新，本次更新再次针对优化和修复。

铁路12306 App在4.0.4版本中加入了指纹登录功能，也支持面容ID登录，另外还带来了部分功能和体验优化。

“铁路12306”是中国铁路客户服务中心推出的官方手机购票应用软件，与www.12306.cn网站共享用户、订单和票额等信息，并使用统一的购票业务规则，软件具有车票预订、在线支付、改签、退票、订单查询、常用联系人管理、个人资料修改、密码修改等功能，为旅客提供方便快捷的手机购票全新体验。

产品特色：

1.本软件为官方购票软件，数据及时准确，交易安全可靠。

2.与www.12306.cn网站购票功能保持同步，可在手机和网站之间交叉办理购票、退票、改签等业务。

3.支持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、中国银联、中铁银通卡、支付宝支付、微信支付。

版本4.0.6新内容

1、修复已知问题；

2、部分功能和体验优化；

铁路12306 iOS版下载，点此链接。