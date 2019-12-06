高铁，改变了我们什么？

IT之家12月6日消息 随着中国高铁网建设的不断提速与完善，乘高铁已成为我们的主要出行方式之一。那么高铁改变了我们生活中哪些方面呢？今日中国铁路官方就通过一个视频向大家展示了中国铁路这些年来的发展历程，一起来看一下。

从蒸汽时代开始，火车就是人们出行的好工具。大约200年前，第一列火车出现在英国。自那以后，铁路的不断发展改变着几代人的生活方式。

中国古语有云：“读万卷书不如行万里路”。上世纪五十年代新中国成立后修建的第一条铁路——成渝铁路开始运行。因为车厢的外漆颜色，这列车被中国人俗称为“绿皮车”。

这些拥挤且嘈杂的“古董”列车以每小时40公里的速度行驶，人们乘坐这些列车往往需要好几天才能到达目的地。

列车里夏季闷热，冬季寒冷，座位又热又硬，还有那些能打开的窗户。与其说看风景，更像是人们爬进车厢的入口。

即便如此，在春节期间买到一张火车票仍然像中了彩票。

改革开放后，无数铁路人以昂扬的斗志拼搏奉献，铁路瓶颈制约逐步打破。进入上世纪八九十年代，中国铁路开始加速发展。

铁路建设大会战全面打响，内燃机车和电力机车逐渐取代了蒸汽机车，这些电力机车牵引的车辆有空调和软座，列车上的服务也越来越好。

还能够从乘务员的手推车里购买啤酒和零食，这时期的火车虽然十分拥挤，但越来越多的人们乘着火车去往大城市。

如今在中国，行万里路的最好方式就是乘坐众所周知的高铁。二十年前的“绿皮车”需要耗时一天的旅程，如今仅需要两三个小时。

从1876年铁路在中国大地上出现，到2019年底中国高铁运营里程将达到3.5万公里，中国成功建设和运营了世界最发达的高速铁路网。