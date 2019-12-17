谷歌：土耳其新款Android手机将无法使用谷歌服务

北京时间12月17日凌晨消息，在土耳其竞争委员会裁定谷歌对其合同的修改为不可接受之后，谷歌向其土耳其商业伙伴表示，该公司将无法就未来在土耳其发布的新款Android手机与它们进行合作。

2018年9月，土耳其竞争委员会对谷歌处以9300万里拉（约合1740万美元）的罚款，原因是谷歌的移动软件销售违反了竞争法。当时，该委员会责令谷歌在6个月内进行改革以恢复竞争。

土耳其竞争委员会今年11月7日裁定，谷歌根据该委员会的要求对与商业伙伴的合同做出的改变是不够的，因为该公司仍然不允许改变默认的搜索引擎。谷歌对此发表声明称：“我们已经通知业务伙伴称，将无法与它们合作开发面向土耳其市场的新款Android手机。”声明还表示：“消费者将可购买现有的设备型号，并可正常使用其设备和应用。谷歌的其他服务不会受到影响。”谷歌还补充称，该公司正在与当局合作以解决这个问题。

谷歌通过一家土耳其公关公司宣布了上述消息，后者则向路透社提供了谷歌的声明。

土耳其竞争委员会表示，该委员会已经就此违规行为对谷歌处以相当于其每日营收0.05%的罚款，这项罚款将一直有效，直到谷歌满足所有要求时为止。谷歌可在60天内对这项裁决发起挑战。

在谷歌的俄罗斯竞争对手Yandex提交一份文件后，该委员会对谷歌发起了调查，随后责令后者修改所有软件分发协议，以允许消费者在其Android移动操作系统中选用不同的搜索引擎。土耳其媒体此前报道称，谷歌在向商业伙伴发出的信函中分享了土耳其贸易部长和竞争委员会负责人的联系方式，呼吁这些商业伙伴向其施加压力以改变上述裁决。

2019年1月，土耳其竞争委员会还称其已经启动调查，内容是调查谷歌用于搜索广告和靶向广告的算法是否违反了竞争法。该委员会表示，发起该调查的原因是有投诉称，Alphabet旗下谷歌部门“滥用了其主导地位，使其他公司的努力变得困难”。