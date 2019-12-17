都快2020年了，为什么大多数人还没坐上无人车呢

12月17日消息，据国外媒体报道，汽车制造商和硅谷科技公司曾承诺在2019年部署无人驾驶汽车。然而迄今为止，无人驾驶汽车只是在美国几个城市进行了有限的测试。

第一批无人驾驶汽车本应在2019年部署到美国城市的公共道路上。但随着2019年只剩下最后几天，汽车制造商和硅谷科技公司曾经的承诺远未成为现实。

最近有一些自动驾驶汽车引起的事故，比如特斯拉配备Autopilot的汽车，说明“技术尚未成熟，”评论家、汽车行业作家丹·艾伯特(Dan Albert)说。

艾伯特对自动驾驶汽车将有助于减少交通事故死亡人数的乐观宣传提出质疑，因为这些汽车本身就造成了死亡事故。在美国，每年有4万人死于交通事故，其中大部分是人为失误。

因此艾伯特认为，这些车辆的自动驾驶操作仅限于在停车场停车、刹车、启动或低速行驶。

目前，无人驾驶汽车只在少数几个城市进行了有限的测试项目。

自动驾驶汽车公司Cruise首席执行官丹·安曼(Dan Ammann)表示：“当你在大规模部署关键安全系统时，’快速行动、打破常规’的思维模式肯定行不通。”

图示：一辆开启Autopilot的特斯拉Model 3行驶在洛杉矶的早高峰时段。

Cruise母公司通用汽车(General Motors)曾承诺，将在2019年推出一批无人驾驶汽车。

大学校园的特定路线上已经有了无人驾驶班车。一年来，谷歌自动驾驶汽车部门Waymo已经在亚利桑那州凤凰城提供自动驾驶出租车服务“Waymo One”。然而，车上仍配置了一个训练有素的司机，以便在紧急情况下控制汽车。

Waymo正在扩大这一项目。自今年夏天以来，其在凤凰城的一些郊区提供了真正的无人驾驶服务，这些服务在下午或晚上的某些时段是免费的。Waymo还与打车应用Lyft合作，将业务扩展到更多领域

自动驾驶技术公司Navigant Research工程师和专家山姆·阿布萨米德(Sam Abuelsamid)表示：“自动化可能会应用于诸如如封闭校园等特定区域，那里的车速较低，无人驾驶汽车与其他车辆、行人、骑自行车的人或恶劣天气几乎完全没有互动。”

他说，最大的问题在于车辆“感知”：让车载软件处理运动传感器发送的数据，以探测其他车辆、行人、动物、骑自行车的人或其他物体，然后预测它们可能的动作，并据此做出调整。

加州大学伯克利分校工程与计算机科学教授阿维德·扎克尔(Avideh Zakhor)说，这是无人驾驶的关键。

“感知部分尚未解决。目前公开可用的最先进技术可靠性为80%到85%。这意味着，15%的情况下车辆会撞上目标，杀死或者毁掉它们，”她说。

美国大约40个州制定的法律只允许测试这些车辆。业内人士希望，自动驾驶汽车积累的上万公里里程能够让监管机构确信这项技术是安全的。

监管机构还需要对路标进行相应调整，以适应无人驾驶汽车的部署。

那么无人驾驶汽车到底什么时候才能上路呢？可能未来几年都不会。专门从事自动驾驶研究的初创企业Aurora表示：“未来5年，我们应该会看到无人驾驶汽车在某些特定区域的部署。”该公司得到了亚马逊和菲亚特克莱斯勒的支持。

但Navigant Research公司的阿布萨米德表示，无人驾驶汽车应该很快就能小规模运行。

他说：“到2020年中后期，我们可能会在几个地方看到数量有限的无人驾驶汽车，2021年以后无人驾驶汽车数量会逐渐增加。”

特斯拉创始人埃隆·马斯克(Elon Musk)在10月下旬表示，他的汽车将自动“从家里开车去上班，很可能不需要人工干预”，不过“仍将受到监督”。

评论家艾伯特表示，特斯拉可能是言过其词。他警告称，为所承诺完全自动驾驶功能预付3500美元的客户“实际上给了特斯拉一笔无息贷款”。