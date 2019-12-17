推广VoLTE、2/3G退网，这是中国电信一直想做的，但挺难。终于，中国电信在日前有了明确的态度：5G终端不允许存在CDMA模式，同时要求默认打开VoLTE，不允许存在VoLTE开关。

也就是说，这次中国电信是彻底与“服役”十年CDMA说再见了。而目前全球最大的两个CDMA运营商是Verizon和中国电信，Verizon早就宣布在2019年的最后一天关闭2G CDMA 1X网络服务，并希望其所有的用户能够尽快迁移到LTE网络。

随着中国电信态度的明确，CDMA也终于在国内说告别，一个旧的时代结束，一个新的时代开启。

绕不开的CDMA之母

提到CDMA，一定绕不开海蒂·拉玛，她是CDMA之母，也是一名女演员。

不过她是通信专业出身，在其丈夫与专家探讨时，海蒂·拉玛竟悄悄掌握了无线电信号遥控鱼雷和无线通信干扰技术。

后来二战爆发，海蒂·拉玛跟音乐家乔治·安塞尔提出想要研发出能够抵挡敌军电波干扰或防窃听的军事通讯系统，靠着之前掌握的无线通信技术，二人终于完成了以自动钢琴为灵感的模型的技术研究，即扩频通讯技术，并申请了专利，它是CDMA的灵魂。后来这项技术被用于军事通讯，并被严格限制。

直到高通的出现，获得了这个专利，推出用于2G网络的CDMA原型系统，CDMA标准逐渐形成，美国商用CDMA并将其推向全球。

2G时代：从中国联通到中国电信

1995年8月，中国决定建立800MHz CDMA蜂窝移动通信网络。

2000年，中国联通与高通签署知识产权框架协议，随后启动CDMA网络建设，CDMA正式进入中国。至此，中国联通就拥有两张网：CDMA和GSM。

对于CDMA的定位，中国联通称为高端网络，因其绿色、辐射小、音质清晰、抗干扰性强、而且保密性强。因此，中国联通比较花精力去做CDMA，甚至成为工作的重点。2008年，国内电信业重组，中国电信1100亿元人民币买了中国联通的CDMA，连同4000万用户。

至此，中国联通获得了WCDMA的牌照，中国移动获得了TD-SCDMA的牌照，而中国电信获得了CDMA2000牌照，3G时代开启。

也就是说，中国电信是国内唯一一家拥有CDMA网络的运营商。

3G时代：终端引领

当时，中国电信的目标是：在2009年将CDMA用户数量翻番，争取超过1亿大关，推动用户增长，推广CDMA手机是关键。

但是，当时CDMA的产业链并不完善。时任中国电信董事长王晓初在收购中国联通CDMA网络的发布会上指出，CDMA网络现在的主要问题是终端供应匮乏、手机价格偏高，终端是制约3G发展的最大瓶颈。

于是中国电信制定了“终端引领”的战略，采购CDMA手机、成立中国电信终端公司、举行天翼3G互联网手机交易会等。

2009年第一届手机交易会，CDMA手机终端匮乏，王晓初甚至对终端厂商发出“在座诸位会不会感到汗颜”；2010年“今已沧海变桑田”；2011年“CDMA产业链最困难的时期已经过去”；2012年天翼3G手机规模实现了跨越式增长，“我们已经踏入移动互联网的宝库”。

就这样一路发展壮大着CDMA产业链。财报显示：2014年底，中国电信3G用户累计达1.552亿，中国电信继续保持全球最大CDMA运营商的地位。

后3G时代：选择向LTE演进

就在中国电信全力发展CDMA时，2008年底，时任美国高通公司CEO保罗·雅各布表示已停止下一代超移动宽带（UMB）无线技术的研发，将专注于LTE的开发。UMB是CDMA在后3G时代的演进技术，此外还有LTE路线以及WiMAX路线等。

而中国电信从中国联通手中接盘CDMA时，就已经规划了好几种后3G时代CDMA演进路线。在高通弃UMB转投LTE时，中国电信也表态选择LTE，积极推进LTE商用、参与LTE标准制定。

毕竟，CDMA产业链上游被高通一家垄断的局面太被动，只有上游充分竞争，下游的终端等厂商可选性才大。因此，中国电信也会采用主流标准，利用设备上的竞争来低采购价格。

4G时代：全网通和800M重耕

全网通在中国电信4G时代有着浓墨重彩的一笔。

由于4G频段的分割零碎，加之要与2G、3G网络兼容，因此无论是哪家运营商，都需要多模多频手机，全网通手机是大势所趋。因此，所谓全网通，即实现一部手机、两个卡槽、三网通用、4G随意切换，用户可以不受束缚而自主选择运营商。

2015年12月，中国电信与中国联通发布《六模全网通终端白皮书》，宣布在全国大力推广全网通手机。2017年6月9日，在瑞典GSMA-TSG第29次会议上，六模全网通手机制式已被国际标准组织GCF采纳，并全票通过成为国际标准。

此后，全网通终端发展迅猛，截至2018年9月中国电信全网通终端销量突破10亿，全行业占比超过80%，这意味着全网通已成为渠道和消费者的首选，是整个终端行业的主流。

与此同时，中国电信也在考虑CDMA退网的问题。2016年9月7日，中国电信宣布将启动800M频段频率重耕，推进4G全网覆盖；加速3G话务向4G网络的迁移；压缩CDMA载波数量；根据频谱推进的情况部署以3MHz/5 MHz宽带为主的LTE载波。

因为，CDMA网络占据的800MHz可以快速实现LTE连续覆盖的效果，利用800MHz频段进行LTE组网可以加快CDMA老用户向4G迁移的进程、加速CDMA退网。

轰轰烈烈的800M重耕就此拉开序幕。

5G时代：CDMA终落幕

其实，工信部早已公开表示：目前2G、3G退网的条件已经逐渐成熟，鼓励运营企业积极引导用户迁移转网，将有限的频率资源和网络资源用到5G、4G移动通信网络发展当中，整体降低成本。

根据中国电信2019年中期业绩报告，其4G用户数达到2.66亿户，4G用户占移动用户比达到82%，4G渗透率相当高了。

2018年11月29日，中国电信宣布开通VoLTE业务全面试商用。按照中国电信的规划，未来电信VoLTE进入成熟商用期后，VoLTE驻留时间将超98%。

为全面促进VoLTE终端的普及，中国电信将推动2020年百元VoLTE手机的上市，还将推动VoLTE互通漫游，包括国内运营商之间互通以及VoLTE国际漫游，VoLTE的普及能够加快CDMA退网的步伐。

中国电信的最后一击是：要求从2020年起，所有5G终端不允许存在CDMA频段和制式，同时要求不允许存在VoLTE开关；如果已报CDMA频段和制式，需要明确去除时间安排，最终入网证和型号核准证不允许出现CDMA频段和制式。