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男子靓号携号转网被要求交1.8万违约金，中国电信工作人员：协议有效期20年

2019/12/12 22:23:22来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据报道，太原的杨先生称，2017年买了一个@中国电信 手机号，办理了299元套餐，由于单月话费过高流量低，便想携号转网。电信工作人员反馈：靓号协议有效期为20年，如仍坚持携号转网，需缴纳18388.5元违约金。杨先生却称，协议中并没指出这点。

杨先生称，2017年1月份在朋友那办理了这个号码，办理时表示月租299元，流量6GB，有效期为3年，三年后就可以随便转套餐，2018年时由于流量不够，就咨询中国电信，能不能改套餐，对方回复，三年后也不能更改套餐，因为签署的号码低消是终身的。杨先生觉得就上当了。

今年10月份，国家出台携号转网政策后，想尝试携号转网，结果中国电信称，由于当时签的协议是终身的，合同期最高不能高于20年，所以就意味着存在一个20年的协议。如果现在要强制性携号转网，必须缴纳20年的违约金。计算方式是20 x 12个月，等于240个月，减去使用的35个月，剩余月份再X 299元 X 0.3，最终等于18388.5元违约金，才能携号转网。

但据杨先生表示，目前签署的协议中没有针对20年以及违约金的条款，中国电信人员称，协议合同20年是减少的，违约金不超过30%，用户可以携号转网，但需要缴纳违约金。最后，中国电信表示，此事正受理中。

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关键词：携号转网中国电信

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