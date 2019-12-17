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优酷庄卓然：视频会员市场未来两三年内会达到4亿

2019/12/17 14:56:59来源：新浪科技作者：何畅责编：孤城评论：

12月17日下午消息，阿里巴巴集团副总裁、优酷COO庄卓然出席媒体论坛并发表“请回答，2019”主题演讲。他认为，在宏观经济换档调速、行业监管趋于审慎、用户期望不断攀升的背景下，今天的影视行业处在剧烈调整期，克服阵痛的唯一办法是回归价值、创造价值。

庄卓然认为，会员第一、产业化、工业化是综合视频平台发展需要解决的三大核心问题。据介绍，优酷11月日活同比增长20%，会员同比增长62%，优酷和淘系用户重合率达79%，88VIP会员中优酷权益开通率达90%。“我认为在今天，以会员付费为核心的商业模式，已经基本上找对了路——但受制于商业的成熟度、消费市场的培育和产业竞争格局，商业模式还需要调整优化，未来的前景会进一步明朗。”他称，视频会员的市场在未来两三年内会达到4个亿。

庄卓然还透露，未来，优酷会继续通过自制合制、股权投资的方式，与影视公司一起成长，真正让用户成为内容价值的起点和终点。

而随着5G、AI等技术的兴起，时代发展趋势从知识驱动、经验驱动转变为智慧驱动，从规模驱动（大投入、大导演、大明星）转变为标准驱动。在庄卓然看来，5G时代，随着内容与科技的融合，网生内容形态将迎来真正的爆发。其中，交互性的提升会改变内容生产者和观众的权力关系，让观众获得前所未有的自由度。

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关键词：优酷视频会员

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