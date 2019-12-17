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vivo X30/Pro开启预售：3298元起，享24期免息

2019/12/17 15:17:47来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月17日消息 昨日，vivo X30系列新品发布会在桂林举行。vivo X30全系列配备了与三星联合研发的Exynos 980芯片，支持SA&NSA双模组网，搭载全新的Funtouch OS 10系统，配备GX代光学屏幕指纹方案，vivo超小孔XDR屏，6400万像素主摄+60倍超级变焦，4350mAh大电池+33W vivo FlashCharge快充。

价格方面，vivo X30 Pro 8GB+128GB版本售价3998元、8GB+256GB版4298元。vivo X30 8GB+128GB版售价3298元、8GB+256GB版3598元。发布会结束后开启全渠道预售，12月24日正式开售。

根据vivo官方的说法，vivo X30系列手机目前已在vivo官网、vivo京东自营官方旗舰店、京东vivo官方旗舰店、天猫vivo官方旗舰店等平台开启同步预售，现在预订vivo X30系列，还能享受诸多福利，包括以旧换新最高额外补贴300元、24期分期免息、图案文字镭雕定制、赠送半年vivo care等福利。

除了预约优惠福利丰厚之外，vivo X30系列在配置、拍照方面也是诚意满满。vivo X30系列搭载全焦段影像系统。X30 Pro的后置四摄集齐了专业摄影常用的黄金焦段：长焦摄影中经典的135mm焦段、人像拍摄鲜活灵动的50mm焦段、具备广泛适用性的26mm焦段以及带来广阔视野的16mm焦段。

vivo X30 Pro还采用了1300万像素潜望式超远摄方案，把135mm焦段的大镜头装进小手机。为了充分发挥潜望式超远摄镜头的能力，技术支持60倍超级变焦。

在系统软件方面，vivo X30系列还搭载全新的Funtouch OS 10系统。官方表示在全新发布的Funtouch OS 10中，基于系统底层推出了vivo进程守护技术。它可以持续对第三方进程做异常清理，让系统更流畅。在实际应用中，第三方应用卡死率降低80%。

Funtouch OS 10在设计上秉持本源设计理念，重绘桌面图标，让你在直觉上就能清晰分辨每个应用，内外感知一致。此外，官方采用更克制的色彩、更优美的线条和更有韵律感的节奏，带来了全新的系统动效，在不同的场景下拥有更多的选择。

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关键词：vivo X30

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