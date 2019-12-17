当双子座流星雨遇见荣耀V30 PRO，电影镜头4K延时摄影还能这么用

每逢岁末双子座流星雨都会如期而至，今年的双子座流星雨发生在12月14日8点至15日凌晨，ZHR(每小时最大天顶流量)可达120至150颗。小编本不是个天文迷，只是睡前刷了一下微博才得知今晚有流星雨，于是就拿起相机直奔海边，打算拍个照发朋友圈装装文艺青年。到了海边架上相机后小编瞬间傻眼，发现没有快门线根本没法顺利进行拍摄。在准备打道回府时猛然想起荣耀V30 PRO有4K延时摄影用能，试了一下效果非常棒。



▲凌晨两点的海边还是有点冷的

这次小编是选用具有超广角属性的电影镜头进行拍摄的，那么为什么在这种及暗的环境下没用4000万像的RYYB超感光镜头呢？主要还是因为超感光主摄像头的镜头没有电影镜头广。如果用等效约30mm焦段的超感光镜头去拍，很可能会因为拍到的天空范围小而漏掉流星。

▲荣耀V30 PRO延时摄影设置界面

荣耀V30 PRO的4K延时摄影可自定的参数非常丰富，包括速率、录制时长、还有单帧的参数设置。不知道该怎么设置的参数的话可以使用自动模式进行拍摄手动设置的话建议先去更多-专业模式中去试拍几组照片，确定合适的参数和画面构图后再进行拍摄，可以节省大量的试拍时间。

▲拍摄流星参数设置

参数设置上，小编将快门时长设置到了4秒，iso400，白平衡日光。其实这里可以通过增加快门时间、调低ISO来获得更好的画质。但单帧过长的曝光时间云彩会出现拖影糊在一起，影响观感。经过几次尝试，小编觉得4秒是个相对来说比较合适的曝光时长。拍摄速度设置到了120x，此时抽帧时长刚好也是4s，也就是说整个延时摄影的过程中荣耀V30 PRO一直在曝光，如果在拍摄过程中有流星划过，那么手机就一定能捕捉的到。

▲荣耀V30 PRO拍摄的4K延时视频

小编一共拍摄了20分钟，生成了10s的视频。在这20分钟内果然出现了两颗流星。





▲导出的800万像素照片

荣耀V30 PRO的延时摄影支持最高4K规格的录制，也就是说生成的视频单帧导出成照片的话分辨率也有3840×2160，无论是打印成照片还是设置为壁纸都是绰绰有余的。

▲朋友圈晒图

经过简单处理后发个朋友圈果断能收获一大波赞，荣耀V30 PRO非常适合追求新奇、喜欢拍照的年轻人。超感光AI三摄不止可以记录生活，更可以将你的灵感变为现实。