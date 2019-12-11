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荣耀V30 PRO明日开售，3899元起

2019/12/11 15:39:59来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月11日消息 据荣耀手机官方消息，荣耀V30 PRO 将于12月12日10:08分线上线下全平台开售，3899元起。当日购机用户专享荣耀xSport PRO耳机100元优惠，仅限当日；除此之外，购买荣耀V30 PRO还可享受京东白条12期免息、一年延保及碎屏险。

荣耀V30系列采用全系5G双模，中国移动、中国联通和中国电信5G全频段覆盖（n79、n78、n77、n41、n3和n1）。荣耀V30手机采用麒麟990处理器+巴龙5000；荣耀V30 PRO采用麒麟990 5G处理器。

荣耀V30标准版搭载4200mAh电池，荣耀V30 PRO版搭载4100mAh电池；全系配备40W有线超级快充，官方表示30分钟可以充电70%。此外，荣耀V30 PRO版还搭载27W无线超级快充和7.5W反向无线充电。

相机方面，荣耀V30 PRO采用超感光电影相机矩阵，拥有双主摄摄像系统，分别是1200万独立电影镜头（五轴视频智慧防抖，16:9定制传感器，f/2.2）+4000万超感光主摄PRO版（1/1.7英寸感光元件，RYYB传感器，OIS光学防抖，f/1.6）+800万长焦镜头（3倍光学变焦，OIS光学防抖，f/2.4），另外也搭载激光对焦传感器。前置摄像头方面，荣耀V30系列支持3200万高清+ 800万超广角双摄自拍。

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关键词：荣耀V30 Pro

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