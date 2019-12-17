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DxOMark公布华为Mate30 Pro 5G版相机得分，123分夺第一

2019/12/17 16:23:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月17日消息 今天下午，DxOMark网站正式公布了华为Mate30 Pro 5G版相机得分，其中拍照得分134分，视频拍摄得分102分，总分为123分，超过华为Mate30 Pro、小米CC9 Pro尊享版获得DxOMark手机榜单第一名。

华为Mate 30 Pro 5G是华为最新旗舰智能手机的5G版本，并且在纸面上具有与已经测试过的华为Mate30 Pro LTE相同的相机硬件。因此，从理论上讲，相机性能方面的任何差异都应归因于软件和调整优化方面的变化。

后置摄像头搭载了四个单独的模块，其中包括用于在散景模式下进行3D深度测量的飞行时间（ToF）传感器。主要的广角相机镜头具有40MP Quad-Bayer传感器和f/1.7光圈镜头。这款长焦摄影机使用的是3倍镜头，焦距为80mm，还有一个超宽广角摄影机，带有一个大的1/1.54英寸传感器和快速的f/1.8光圈。

相机主要规格：

四镜头设置

  • 主镜头：40MP 1/1.7英寸传感器，等效于27mm的f/1.6光圈镜头，PDAF，OIS

  • 超广角：40MP 1/1.54英寸传感器，相当于18mm的f/1.8光圈镜头，PDAF

  • 长焦镜头：8MP 1/4英寸传感器，等效于80mm的f/2.4光圈镜头，PDAF，OIS

  • ToF 3D深度感应相机

双LED闪光灯

4K视频，2160p/60fps（默认2160p/30fps）

华为Mate30 Pro 5G的麒麟990 5G芯片采用了全新ISP5.0，首次在手机芯片上实现BM3D（Block-Matching and 3D filtering）单反级硬件降噪技术，暗光场景拍照更加明亮清晰。所以华为Mate30 Pro 5G版本在芯片上的升级要强于华为Mate30 Pro，前置拍照相对而言降噪技术更佳，夜景更佳明亮。

华为 Mate 30 Pro的LTE版本在所有测试领域均有出色的表现。现在，华为Mate 30 Pro 5G夺走了榜首位置。毫无疑问，该手机在大多数情况下都拍出了与LTE款型非常相似的图像和视频质量，但通过软件调校优化在某些关键领域获得了改进。

最重要的改进是稍微更好的细节和噪点管理，自动对焦在变焦下也更加稳定；在非常微弱的光线下拍摄时，效果也会略好一些，而在使用散景模式时，动态范围也更宽广。在视频模式下，自动对焦、细节和噪点也都得到了一些改善。美中不足的是，与竞品相较之下，Mate 30 Pro超广角摄像头的有效焦距的视场并不算宽广，而如今在新的反畸变算法下，视场又变小了。

总体而言，Mate 30 Pro LTE机型与5G版本之间的摄像头差异并不大，但可以察觉得出来。

照片

优点

  • 在大多数测试条件下，细节丰富

  • 测标曝光在所有测试条件下都很正确

  • 在户外拍摄时可拍出悦目的色彩

  • 噪点控制得当

  • 散景模式下的深度估计准确，动态范围也不错

  • 近距和中距变焦照片中的细节到位

  • 闪光灯开启和自动闪光模式下的曝光和白平衡的表现都很好

不足

  • 在高光下出现一些溢光剪切纹理

  • 在室内条件下偶尔出现一些色彩渐晕

  • 在散景模式下有时色彩饱和度不足

  • 变焦时会出现轻微的白平衡色偏

  • 使用闪光灯时，曝光和白平衡稍微不稳定

视频

优点

  • 大多数条件下的细节勾勒到位

  • 准确的测标曝光

  • 噪点控制得当

  • 户外和室内色彩不错

  • 有效的防抖

  • 快速、准确而可重复的自动对焦

不足

  • 在大多数情况下出现短暂的闪烁噪点

  • 低光下出现了粗大的噪点和色彩量化

  • 色彩偶有轻微的不稳定

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关键词：华为Mate30 Pro 5GDxOMark华为

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