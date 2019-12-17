华为伦敦5G创新与体验中心开幕

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家12月17日消息 根据华为的官方消息，12月16日，华为在伦敦揭幕5G创新与体验中心，华为表示这是一个共享5G知识和技能的平台，致力于加强英国国内的5G合作，并展示5G如何影响英国乃至世界各地人们的生活。
据介绍，在该中心内，参观人员能够体验精彩的实时互动游戏，借助AR和VR技术与喜爱的乐队同台表演，另外华为还将举办一场直播专题讨论会，探讨5G的未来。
伦敦5G创新与体验中心坐落于科控全球大楼内，科控全球大楼是欧洲最大的共享办公空间之一。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有