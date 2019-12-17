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华为伦敦5G创新与体验中心开幕

2019/12/17 8:38:01来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月17日消息 根据华为的官方消息，12月16日，华为在伦敦揭幕5G创新与体验中心，华为表示这是一个共享5G知识和技能的平台，致力于加强英国国内的5G合作，并展示5G如何影响英国乃至世界各地人们的生活。

据介绍，在该中心内，参观人员能够体验精彩的实时互动游戏，借助AR和VR技术与喜爱的乐队同台表演，另外华为还将举办一场直播专题讨论会，探讨5G的未来。

伦敦5G创新与体验中心坐落于科控全球大楼内，科控全球大楼是欧洲最大的共享办公空间之一。

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关键词：华为伦敦

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