腾讯视频爱奇艺《庆余年》超前点播优惠结束：只剩3元/集解锁，元旦看大结局再花69元

IT之家12月17日消息 此前腾讯视频、爱奇艺两大视频网站平台均在会员制基础上，推出了超前点播付费模式。会员用户可花费50元购买加速权益包，始终超前看6集《庆余年》，还可以3元/集的价格逐集购买。

近期腾讯视频、爱奇艺超前点播饱受争议和批评。

腾讯视频副总裁王娟回应称：“（腾讯视频）对会员的告知、对他们的消费心理不够体贴，这是我们的bug，是我们做得不好的地方。”

爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴莹表示，“我们的初衷是想满足用户更多元的内容需求，但可能没太做好，未来希望能更多考虑到用户的心理，做好排播的设计和告知工作。”

而现在腾讯视频、爱奇艺并没有改变现状的想法，在继续推行原有的超前点播计划。

腾讯视频App显示，VIP限时折扣活动已经在12月16日19:59结束，用户可以选择单集解锁追剧。同样爱奇艺也已经调整到3元/集的解锁方式。按照此前超前点播优惠计算，50元可始终超看会员6集，而现在想要在1月1日看到《庆余年》大结局，还剩下23集（第24集-第46集），那么在开通会员基础上还需要花费69元。

▲腾讯视频App截图

按照腾讯视频的超前点播计划，超前点播用户可以在1月1日元旦观看《庆余年》大结局，而腾讯视频会员用户可以在1月13日看到大结局，非会员用户需要在1月20日看到大结局。

▲腾讯视频App截图

▲腾讯视频App截图

▲爱奇艺App截图