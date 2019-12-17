21世纪10年代最高下载量/最赚钱应用出炉：抖音和腾讯视频等上榜

IT之家12月17日消息 站在新的十年的风口浪尖上，App Annie回顾了21世纪10年代的顶级应用程序和游戏。

App Annie称，十年来，移动互联网一直是消费者行为发生重大变化的核心，纵观近十年来下载量最大的应用程序，前四名分别为Facebook，Facebook Messenger，WhatsApp和Instagram。通信和社交媒体应用程序是消费者的最爱，占本十年下载量排名前10位中的7个。在消费者支出方面，视频流媒体和音乐应用Netflix，Pandora Music和腾讯视频名列前五。就消费者支出而言，Tinder是近十年来最成功的约会应用程序，在总排名中仅次于Netflix位居第二。

对于移动经济来说，这十年是飞速增长的时期。随着2019年的下载量增长5%和消费者支出（不包括第三方Android）的15%增长，这种情况将在2020年继续。

▲21世纪10年代下载量最大的十款APP

▲21世纪10年代用户花费最多的十款APP

▲21世纪10年代下载量最大的十款游戏

▲21世纪10年代用户花费最多的十款游戏

▲2019年下载量最大的十款APP和游戏

▲2019年用户花费最多的十款APP和游戏

▲2019年下载量最大的十款爆红APP和游戏

▲2019年用户花费最多的十款爆红APP和游戏