内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

三星Galaxy Watch Active迎系统更新：新增触控表圈，新表盘

2019/12/17 20:20:01来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月17日消息 据IT之家网友反馈，近期，三星Galaxy Watch Active手表迎来更新，下载大小为91.35MB，新增支持触控表圈，允许用户模拟数字旋转表圈体验，让导航和控制手表变得更加容易，表盘增加了其他表盘复杂功能。添加了“我的风格”新表盘，其可通过拍摄的服装照片推荐与服饰搭配的各种表盘等。

三星Galaxy Watch Active非常薄，只有10.5毫米。整个手表相当娇小，直径40毫米，整体外观给人一种优雅的感觉。这款手表的一大新功能是血压监测，该手表也支持通常的心率监测，支持GPS / GLONASS，加速度计，陀螺仪和气压计，可自动追踪39种活动。

这款腕表采用1.1英寸AMOLED显示屏（360 x 360px），装有Gorilla Glass 3玻璃。搭载Exynos 9110芯片组，运行的Tizen OS 4.0，具有768MB RAM和4GB内置存储。手表具有230mAh的电池，可以通过Galaxy S10（或任何其他基于Qi的充电器）进行无线充电。

Galaxy Watch Active的防水性能高达5ATM，可以在淋浴间使用，甚至可以跳进游泳池。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星智能手表

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有