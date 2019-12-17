三星Galaxy Watch Active迎系统更新：新增触控表圈，新表盘

IT之家12月17日消息 据IT之家网友反馈，近期，三星Galaxy Watch Active手表迎来更新，下载大小为91.35MB，新增支持触控表圈，允许用户模拟数字旋转表圈体验，让导航和控制手表变得更加容易，表盘增加了其他表盘复杂功能。添加了“我的风格”新表盘，其可通过拍摄的服装照片推荐与服饰搭配的各种表盘等。

三星Galaxy Watch Active非常薄，只有10.5毫米。整个手表相当娇小，直径40毫米，整体外观给人一种优雅的感觉。这款手表的一大新功能是血压监测，该手表也支持通常的心率监测，支持GPS / GLONASS，加速度计，陀螺仪和气压计，可自动追踪39种活动。

这款腕表采用1.1英寸AMOLED显示屏（360 x 360px），装有Gorilla Glass 3玻璃。搭载Exynos 9110芯片组，运行的Tizen OS 4.0，具有768MB RAM和4GB内置存储。手表具有230mAh的电池，可以通过Galaxy S10（或任何其他基于Qi的充电器）进行无线充电。

Galaxy Watch Active的防水性能高达5ATM，可以在淋浴间使用，甚至可以跳进游泳池。