iFixit拆解苹果新Mac Pro：可修复性9分

IT之家12月17日消息 著名拆解机构iFixit对MacPro 2019进行了完全拆解，他们对Mac Pro的可修复性打分为9分，我们来看一下详细拆解。
配置方面，新款Mac Pro搭载最多达28个核心的工作站级Xeon处理器，配备1.5TB高性能内存系统、八个PCIe扩展槽，以及配备强大显卡的图形处理架构。此外，全新的Mac Pro引进的Apple Afterburner是一款颠覆传统的加速卡，可同时播放三条8K ProRes RAW视频流。价格方面，新款Mac Pro塔式售价47999元起，机架式售价则为51999元起。
拆解开始：
首先对新款Mac Pro来一手奶酪刨丝。
旋转手柄，打开机箱
打开锁扣，弹出内存盖，取出内存条
拆下底盘
拧下I/O板的螺丝，打开PCIe的锁扣
取出I/O板、视频卡、电源
拿掉散热外壳，取出SSD
拆掉风扇的六颗螺丝，将其拿下
拆下位于DIMM之间的扬声器，拿掉散热器，下方的CPU就会显露出来，将其拆下
拆下电源按钮的pogo插脚，之后再将逻辑板拔出
主板器件分布（正面）
器件类型：
红色：2个aQuantia AQtion AQC107-B1-C多千兆位以太网控制器
橘色：Diodes Incorporated PI3DBS16 PCIe Thunderbolt 3 信号多路复用器
黄色：Pericom P17C9X PCIe数据包交换机
绿色：TPS 51980A TI 921 A57R降压转换器
淡蓝色：PLX Technology PEX8798-AB80B1 G 1907 CB007158 TA1BAN，可能是PCIe交换机
蓝色：3x Primarion PXE1610CDN，可能是PMIC
主板器件分布（背面）
器件类型：
红色：苹果APL1027 339S00606 T2协处理器
橘色：苹果338S00342-A0（可能是苹果PMIC）
黄色：英特尔C621 SREHL J943F875 79S114U603974
绿色：6x Diodes Incorporated PI3DBS16 PCIe Thunderbolt 3信号多路复用器
浅蓝色：10x Diodes Incorporated PI3EQX8904 PCIe转接驱动器
蓝色：4个Pericom / Diodes Incorporated PI3PCIE PCIe交换机
粉色：恩智浦L6524通用I / O扩展器
全家照