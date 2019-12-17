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iFixit拆解苹果新Mac Pro：可修复性9分

2019/12/17 23:19:31来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月17日消息 著名拆解机构iFixit对MacPro 2019进行了完全拆解，他们对Mac Pro的可修复性打分为9分，我们来看一下详细拆解。

配置方面，新款Mac Pro搭载最多达28个核心的工作站级Xeon处理器，配备1.5TB高性能内存系统、八个PCIe扩展槽，以及配备强大显卡的图形处理架构。此外，全新的Mac Pro引进的Apple Afterburner是一款颠覆传统的加速卡，可同时播放三条8K ProRes RAW视频流。价格方面，新款Mac Pro塔式售价47999元起，机架式售价则为51999元起。

拆解开始：

首先对新款Mac Pro来一手奶酪刨丝。

旋转手柄，打开机箱

打开锁扣，弹出内存盖，取出内存条

拆下底盘

拧下I/O板的螺丝，打开PCIe的锁扣

取出I/O板、视频卡、电源

拿掉散热外壳，取出SSD

拆掉风扇的六颗螺丝，将其拿下

拆下位于DIMM之间的扬声器，拿掉散热器，下方的CPU就会显露出来，将其拆下

拆下电源按钮的pogo插脚，之后再将逻辑板拔出

主板器件分布（正面）

器件类型：

  • 红色：2个aQuantia AQtion AQC107-B1-C多千兆位以太网控制器

  • 橘色：Diodes Incorporated PI3DBS16 PCIe Thunderbolt 3 信号多路复用器

  • 黄色：Pericom P17C9X PCIe数据包交换机

  • 绿色：TPS 51980A TI 921 A57R降压转换器

  • 淡蓝色：PLX Technology PEX8798-AB80B1 G 1907 CB007158 TA1BAN，可能是PCIe交换机

  • 蓝色：3x Primarion PXE1610CDN，可能是PMIC

主板器件分布（背面）

器件类型：

  • 红色：苹果APL1027 339S00606 T2协处理器

  • 橘色：苹果338S00342-A0（可能是苹果PMIC）

  • 黄色：英特尔C621 SREHL J943F875 79S114U603974

  • 绿色：6x Diodes Incorporated PI3DBS16 PCIe Thunderbolt 3信号多路复用器

  • 浅蓝色：10x Diodes Incorporated PI3EQX8904 PCIe转接驱动器

  • 蓝色：4个Pericom / Diodes Incorporated PI3PCIE PCIe交换机

  • 粉色：恩智浦L6524通用I / O扩展器

全家照

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关键词：苹果Mac Pro

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