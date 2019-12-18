百度李震宇：2024年很多城市的无人出租将随叫随到

今天，百度Apollo生态大会在长沙开幕。百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇分享了百度Apollo的最新进展，公布Apollo5.5版本，解读了百度无人车的商业路径计划。

李震宇表示，中国有全球最大的汽车市场、互联网用户基础和海量数据、政策环境和基础设施升级能力。相信未来，中国将最有可能成为全球最大的自动驾驶市场。

他首先分享了Apollo的最新思考，李震宇指出，“聪明的车”+“智能的路”双剑合璧是实现自动驾驶的最优解，即具备“网联”能力的“聪明的车”+可感知交通环节、可思考决策、可表达路况的“智能的路”。

基于此，李震宇公布了“智能网联三步走”的商业路径计划，第一步基础设施的智能网联化、第二步限定场景自动驾驶、第三步真正共享无人驾驶时代。

第一步，到2020年具备网联功能的新车超过50%。第二步，阿波龙低速园区场景、自主泊车，以及具备限定场景自动驾驶的新车量产上市。第三步，大规模部署尚待时日，但2024年某些城市的无人出租车可以随叫随到，目前Apollo Go在长沙街头已经在进行“小规模试运营”。

与此同时，李震宇表示，基于百度的实践，在中国推动自动驾驶落地，有3股主要力量：政府 + 科技公司+ 新旧整零汽车企业，三方要形成三位一体的铁三角关系。并且从技术路径、商业路径和合作路径方面探索，已经形成具有“中国特色”的无人车路径选择。

现场，在首届Apollo生态大会上，百度还公布了最新的成绩单，Apollo已拥有150张测试牌照，落地23座城市，总测试里程达到300万公里；有超36000名开发者，56万行代码，专利数1237个，合作伙伴177+。