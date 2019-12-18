不止安卓10！微信暗黑模式现已适配三星Galaxy S8+

IT之家12月18日消息 昨日微信安卓内测版7.0.10更新发布，修复了一些已知问题，并已支持安卓10的黑暗模式，还支持自动跟随系统的黑暗模式。用户可以在自己的安卓系统中设置深色主题，然后微信安卓版将自动变为黑暗模式。

不过IT之家网友反馈称，版本为Android 9的三星Galaxy S8+的夜间模式也可“触发”微信测试版的黑暗模式，打开三星S8的系统夜间模式即可，目前尚不清楚有多少款Android 9设备也可支持微信测试版的黑暗模式。