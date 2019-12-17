微信安卓版黑暗模式来了！iOS版还远吗？

IT之家12月17日消息 此前腾讯微信带来了将收藏笔记，文件预览等页面设为浮窗的功能。微信安卓版7.0.X支持最多支持5个文档或笔记设为浮窗。

微信在v7.0.9版本上带来了64位的支持，并支持添加好友时可直接设置朋友圈权限。现在微信安卓内测版7.0.10更新发布，修复了一些已知问题。

根据IT之家及网友的发现，微信安卓内测版7.0.10更新已经支持安卓10的黑暗模式，并且支持自动跟随系统的黑暗模式。用户可以在自己的安卓系统中设置深色主题，然后微信安卓版将自动变为黑暗模式。

不过微信安卓版的黑暗模式并不十分完全，一些微信的地方可能并不会变为黑暗。据IT之家网友表示，深色模式开启时，相应的界面颜色的色彩值都会变化，如文字标题颜色，正文颜色，背景色等，如果没发生变化，一般都是引用的值是绝对色彩值如#ffffff白色，而不是?attr/colorTextPrimary。

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此前微信发布了7.0大版本，更新日志包括如下内容：