“联想教父”柳传志的三次艰难时刻

经过多方证实，联想集团创始人、名誉董事长，联想控股董事长柳传志将于近期宣布退休。

这位被称为“联想之父”、“中关村创业教父”的75岁老人将正式作别自己耕耘了35年的沃土，满载赞誉与传奇回归生活和家庭。

回顾柳传志35年的创业生涯，开创、成长、质疑、辉煌、争议......再多的形容词也难以描述出他带领联想从草根到民族企业的蜕变。

柳传志本人，也因为这段传奇的创业经历被奉为“教父级”创业者，一大票顶尖企业家曾受他指点，将柳传志视为创业导师。

马云曾将他比喻为中国企业界的财富，认为柳传志和联想不亚于世界上任何一个了不起的企业家或任何企业家的教父；

雷军认为柳传志“在每一个中关村人的心里都是中关村的教父”；

王健林称其为“老大哥”，并直言为有柳传志这样的兄长和朋友而感到骄傲......

即便是这样一位创业“教父”，柳传志也在漫长的创业生涯中饱受曲折与质疑，曾被骗数百万在午夜惊醒、也因知己反目成仇而痛哭流涕、甚至迫不得已将爱徒亲手送入监狱......

像这样的痛苦时刻和艰难抉择柳传志经历了很多，其中三段经历最令人难以忘却。

PK倪光南，昔日知己反目成仇

在一次采访中，柳传志将1994年定义为自己三十多年创业生涯中最艰难的时刻。

这一年，柳传志与昔日创业伙伴、知己倪光南因业务分歧产生严重冲突并不断升级，同时衍生出联想内部长达数十年的“技工贸”还是“贸工技”之争。

1984年，倪光南在柳传志、王树和、张祖祥等人“三顾茅庐”的盛情邀约下加入了创建没多久的联想并担任总工程师一职，甚至在倪光南加入之前柳传志等人仅成立了公司却还未确定具体业务方向。

相比柳传志等人名不见经传，倪光南当时已经是国内一流的技术专家，在中科院呼声甚高，曾拒绝多家知名科技公司抛来的橄榄枝，但却愿意加入初创不久的联想。

吸引他的是对柳传志、王树和、张祖祥三位好友的信任，同时倪光南也希望借助柳传志等人之手将自己的得意产品LX-80汉字系统推向市场。

等来了倪光南的联想开始渐渐浮出水面，并于1985年推出第一款具有联想功能的汉卡产品联想式汉卡。此后三年，以倪光南为代表的研发团队连续研制出8种型号的“联想汉卡”，形成了一套功能齐全的“联想式汉字系统”。

借此联想赚到了第一桶金，三年总计利润超过1200多万元，并为后续在行业内崭露头角、成长为科技巨头埋下伏笔。

也正是在逐渐成长为巨头的过程中，柳传志与倪光南开始产生摩擦，两者从亲密无间的合作伙伴、知己，直接反目成仇，到现在也尚未被真正淡化、依然无法冰释前嫌。

据知情人士消息，摩擦最早出现在1993年，作为国内最顶尖的科学家、联想的技术决策人、中国工程院院士，倪光南有远大的抱负，认为联想应该决心创造新的技术制高点，寻求芯片技术上的突破。

而柳传志则泼下冷水，“有高科技产品，不一定能卖得出去，只有卖出去，才有钱。”

在柳传志看来联想根本不具备自主研制处理器芯片的能力，再结合当时国内工业基础、技术储备和资本实力等方面的不足，中国本土企业几乎不可能在短期内改变全球的电脑市场，他更希望在电脑组装生产线上“赌一把”。

芯片研发与生产线无法两全，各自也不愿让步，两人关系迅速恶化。在研发投入持续得不到联想高层回应之后，倪光南开始向科学院领导控告柳传志在内的主要高层，内容从个人工作作风发展到严重的经济问题。

投诉单位从科学院到中央纪律检查委员会、国家监察部、国家审计署、中国证监会，能告的地方倪光南都去了，但结果均让其大失所望，柳传志等人并无违规违纪操作。

但这一系列上诉却让柳传志等高层苦不堪言，各单位的调查人员来了一波又一波，调查、取证、询问等工作消耗了他们大量的时间和精力，对体力和精神都是一种负担与折磨。

更重要的是，由于这些控告，北京联想向香港联想注资整合工作整整被推迟了半年多时间，从而错失最适合的时机。

在此期间，倪光南被联想董事会免去集团公司董事与总工程师职务并于后续完成解聘。

在内部任免会上，柳传志因此痛哭流涕并表示对一起创业的过往经历依然刻骨铭心。

至此，柳传志与倪光南彻底分道扬镳，即便过去二十余年两人也均未释怀。柳传志将那段时间称为其创业生涯的至暗时刻，并在很多年后回忆这段故事时直言“在某些情况下，集权是必要的”，仿佛是在为早年的自己决策不够果断而遗憾。

回过头看，柳传志与倪光南之争很难说谁对谁错，“技工贸”与“贸工技”更没有优劣之分，两者之间的区别不过在于先解决什么问题，技术创新与企业生存的选择取决于企业、社会的发展进程与状态。

跳出事件本身，柳传志也因此更意识到管理企业过程中“人”的重要性，他后来在多次采访时直言，做企业，不仅成“事”，更是在成“人。直到2015年5月，他还在对企业家与科学家的关系平衡做思考。

“科学家好比项链里的珍珠，企业家好比串珍珠的那根线，带团队更是要求一把手要做好那根隐形的线。”

忍痛断臂，将爱徒送入监狱

作为联想的“旗帜”，柳传志在杨元庆、郭为、朱立南等人心中既是“掌门”又是“家长”。他不仅要牢牢把控企业的方向，也担当着培养下一代的重任。

“我作为联想的第一把手，是一个大的发动机。我希望把我的副手们都培养成同步的小发动机，而不是齿轮。”

事实上，柳传志旗下的门徒也确实人才辈出，其中柳传志与孙宏斌之间的故事最为一波三折。

孙宏斌加入联想是在1989年，当时的联想处在发展的瓶颈期，创业精神有消退的先兆，各个重要岗位的人员在逐渐失去最初的斗志，缺乏挑战的血性，业绩也惨淡无比。

由此柳传志特意招聘和选用了一批刚从大学走出的年轻人，希望为公司引来新鲜血液和活力。

孙宏斌曾是销售部最普通的职员，入职几个月后就因业绩卓越、能力突出受到提拔，25岁的孙宏斌被任命为企业部经理。

上任后，饱含一腔热血他只花了两个月时间就建起了13个独资分公司。到12月，联想公司产品出现积压，这些分公司像泄洪一样地泄出去1000万元的产品，让公司压力顿解，从而备受柳传志欣赏。

对于人才柳传志敢于破格提拔，也愿意下功夫“指点”。

当时的孙宏斌讲话稍缺乏逻辑、山西口音很重，柳传志为了锻炼他，每天逼他到自己的办公室讲一个故事。

在孙宏斌的业绩被认可、能力被赏识的同时，他的“危机”也在慢慢降临。

孙宏斌当时年轻气盛、格局雄伟、有气魄却有些浮躁，这也成为他与柳传志关系破裂的重要原因。

导火索是一张内部报纸，1990年3月，在香港的柳传志突然发现一张很陌生的《联想企业报》，这并非集团那张由他创办的《联想报》，而是孙宏斌的企业部报纸。

在其头版刊登的《企业部纲领》中，第一条就是“企业部的利益高于一切”，这让柳传志十分恼火，外加联想元老们关于“孙宏斌权力太大、结党营私、分裂联想、联想要败”的警告，柳传志急冲冲地赶回北京。

柳传志回京之后马上进行了调查，发现外地分公司的员工全部由孙宏斌选任，财务不受集团控制。熟悉孙宏斌的柳传志认为还有办法改变自己的“爱徒”，让他成熟和聪明起来，于是决定先用“缓兵之计”将孙宏斌由企业部调离至业务部，自己亲自整顿企业部。

可没过多久柳传志再次得到密报，孙宏斌领导的下属分公司掌握着至少1700万元的资金，有部分人甚至提出“卷款而逃”并自立门户的想法，如果一旦发生必将置公司于巨大的财务危机和信誉危机之中。柳传志终于忍无可忍，向中国科学院保卫局报告了情况。

最终1990年5月28日，孙宏斌被北京海淀警方刑事拘留。10天后正式逮捕，案由为挪用公款。

相关部门调查发现，孙宏斌曾将公司的资金转移到别处，虽没有任何证据指明孙宏斌有贪污迹象，但擅自挪用公款已构成犯罪。

孙宏斌在看守所度过了漫长的27个月后，接到了一份长达5年的判决书，最终于1994年3月27日刑满释放。

孙宏斌的人生经历了一场十分奇异的跌宕，当时的成绩让大家一度认为孙宏斌将成为联想的接班人，却最后被那个无限赏识他的人送进了监狱。

而在数年之后，这个送他进监狱的人又资助50万人民币，辅助其创业。

1994年3月19日，他主动邀约柳传志坐下恳谈，孙宏斌当初的偏执与如今的冷静对比下，也使柳传志对其再次刮目相看。其后，柳传志借给他50万元资助他创业，这两个本该怒目相向的男人，竟然长时间地上演了一出惺惺相惜的“悲喜剧”。

由此可见，柳传志对孙宏斌的爱之深和责之切，想必当时亲手将这个自己最看好的年轻人送进监狱时，柳传志也一定经历过艰难的抉择。

两次复出，带领联想力挽狂澜

相比前两次的抉择与取舍，对于柳传志来说更难的问题是如何放手，让杨元庆等继任高管独当一面，卸下联想对柳传志的依赖。

事实上，为了给年轻人机会柳传志很早就开始着手卸任的计划，他在2000年选择卸任联想集团CEO，只保留董事局主席职务。并于2004年，在联想集团收购IBM个人电脑业务后卸任董事局主席职务，仅保留董事职务，将手中的接力棒交给爱将杨元庆。

可谁也没想到4年后，意外发生了，受到金融危机影响，联想在2009年第一次遇到财年亏损，在截止2009年3月的2008年财年中，联想营收约149亿美元，与上一财年164亿美元的水平相比大幅下降了15亿美元，并且与上一财年4.85亿美元的盈利相比，巨亏2.26亿美元，成为11年来首次的财年亏损。

“联想是我的命。”

无论是在演讲，还是接受媒体的采访时，柳传志不止一次地说过这样一句话。

因此，当全球金融危机来临联想面临着巨大的挑战时，65岁的柳传志毅然重新上阵，以联想集团董事长的身份重振士气，并重新认命杨元庆为CEO，形成“杨柳配”并肩作战。

随后柳传志为联想重新制定了新战略，保卫中国市场及全球商用业务等核心业务，稳定市场份额，追求利润。同时进攻增长迅速的新兴市场全球交易型业务，以放弃利润为代价，全力追求市场份额的增长。

“搭班子、定战略、带队伍”这套著名的柳式理论再次在联想内部上演，“组合拳”出击之后仅仅半年时间联想集团扭亏为盈。在2010年财年，联想集团的总营业额增至166.05亿美元，盈利1.29亿美元，彻底扭转了亏损状况。

到2011年，其总营业额继续增长达到215.9亿美元，并取得创纪录的全球市场份额，跻身全球第二大PC厂商。

重新站上跑道的联想也证明了柳传志宝刀未老，同时也意味着柳传志将再一次功成身退。

2011年11月，柳传志再次卸任联想集团董事会主席，担任联想集团名誉董事长，由杨元庆兼任董事局主席和CEO职务。次年6月他继续辞去联想控股总裁职位，仅担任公司董事长，执行委员会主席，并任命朱立南为联想控股总裁。

到了2015年6月，联想控股在香港上市，此时柳传志再次复出完成最后一役。当时联想控股以每股42.98港币，共募集了151.70亿港币。

到这里，柳传志又开始渐渐退出舞台，将话语权交给更年轻的掌权人。

赶上改革开放，柳传志很幸福

即便经历过如此多的至暗时刻和艰难抉择，柳传志仍视联想为生命，也因创造联想而幸福。他曾在一次企业家活动中直言：

“我觉得我这辈子很幸福。因为我40岁时候能赶上改革开放能让我办公司。假如当时我不是40岁，而是50岁，那就什么都玩不成了，而当时40岁赶上了改革开放，事情做的也不错，家里对我也不错，同事也不错，朋友也很多，这辈子值了。”