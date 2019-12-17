“联想之父”柳传志拂衣转身

2019年，联想集团成立35周年，成为中国企业国际化的典范。

2019年的12月16日，柳传志退休的消息再次传出，引起关注。

35载时光，他曾带着11人从中科院计算机所走出，凭着20万元启动资金创办联想，随后帮助联想控股上市并顺利渡过平稳期。经过两次复出、三度卸任，柳传志终于在75岁之际“卸甲归田”。

柳传志的退休早有风声，近几年，柳传志曾经深受肺癌的困扰，虽然接受治疗后无大碍，但是对于古稀之年的他来说，也是耗费心力。2019年9月，柳传志卸任联想控股(天津)有限公司法定代表人，由张欣接任，还注销了旗下多家公司的法定代表人职务。一时间，关于柳传志“退休”的讨论甚嚣尘上。

1984年联想创立至今，从最早的汉卡，到如今的联想系——联想集团、联想控股、神州数码、神舟租车等相继上市，75岁的柳传志作为联想集团和联想控股的教父级人物，多次退居二线，又多次在危机时刻挺身而出。

在联想控股2014年上市前，柳传志已经卸任联想集团董事长，他表示，如果联想集团的母公司——联想控股在上市以后两年之内平稳，自己就“画句号”。

如今距离联想控股上市已经五年有余，“画句号”的时刻也终于到来。

联想“波折”的前半生

1961年，17岁的柳传志被保送到西安军事电讯工程学院（如今的西安电子科技大学），成为雷达系的一名军校生。他在1966年毕业后被分配到国防科委成都十院工作。

在十年动荡中，柳传志被下放到南方农场劳动锻炼，两年之后，柳传志又回到中科院计算所，在那里一呆就是14年。

1984年他才开始尝试下海创业，彼时他已经40岁。当时，柳传志在中科院计算所所长曾茂朝的支持下，创办了北京计算机新技术发展有限公司（联想前身）。

1986年，柳传志任北京联想总经理。1988年春天，联想开始走向海外，香港成为第一站，也是最艰难的一站。

初到香港，一穷二白，毫无经验的柳传志和联想员工几乎是全凭着一口气在香港硬闯。当时联想在香港唯一的房产是一间80平方米的旧公寓，所有员工，包括柳传志和当时的总工程师倪光南，都“蜗居”在那间旧公寓。在香港的处境不亚于当年在北京的白手起家。

许多人只看到联想在香港上市成功的风光。但是柳传志和那些一起到香港的人再清楚不过：为了省六毛钱的电车费，他们在香港都是步行出门；为了省下每一分钱，一行人不舍得住宾馆，一起挤在旧公寓打地铺。

在坚忍和吃苦之外，柳传志还必须维持着企业家的尊严：临时租酒店谈生意，生意谈完立即退房；步行到谈事地点附近再打车，假装坐车赴约；遇到外人，老员工甘鸿甚至装成秘书给柳传志提包。

1994年，联想在香港证券交易所成功上市。在香港成功上市，改变了联想公司的治理结构，中科院占65%，同时，他还主导改联想向银行借贷的间接融资模式为向股市的直接融资模式。

就在柳传志与国外厂商拼着命抢市场的时候，联想的“后院”却开始起火。一方面，已经在香港联交所上市的香港联想由于经营不善在1995年、1996年连续两年出现巨额亏损，亏损额达2.5亿港币。

与此同时，在北京联想，倪光南将柳传志告到了中纪委。在中纪委还原了柳传志的清白之后，柳传志最终也不得不作出了清倪光南出局的痛苦决定。对于这段经历，柳传志后来形容为是“最麻烦的时候”。

在解决了与倪光南的纠葛之后，柳传志撤换了香港联想的负责人，并在1997年作出了将北京和香港两家公司合二为一的决定，宣布联想以后主打国内市场的销售战略。

三次卸任，两次复出

2000年是柳传志和联想的一道分水岭，这一年，柳传志将联想一分为二——“联想电脑”和“神州数码”，并分别交给了他精心培养的两位接班人——杨元庆和郭为，柳传志担任联想控股的总裁以及联想电脑的董事长。

联想控股是由1984年成立的中国科学院士院计算支柱研究所新技术发展公司演变而来，中间还曾更名为“北京联想计算机新技术发展公司”。分拆联想集团，将两大块业务分别交给两个年轻人杨元庆和郭为。

在外界看来，柳传志平滑解决困扰中国企业已久的接班人问题后，他的时代将自此谢幕，之后他将放马南山，颐养天年，以高尔夫和旅游作伴。但谁也没想到他在半退休状态下，依然领导联想控股实现多元化发展，让朱立南、赵令欢等人各自成为联想控股核心业务的掌门人。

2001年，神州数码上市后，联想控股先后设立联想投资和融科智地。2003年，再设立弘毅投资，成为联想控股成员企业中专事股权投资及管理业务的公司。

2004年联想收购IBM的个人电脑业务开始全球化战略，当年12月8日，联想宣布以6.5亿美元现金、6亿美元的公司股票收购IBM在全球的个人计算机业务，此外还将IBM个人计算机的5亿美元的债务转到自己名下。联想在一夜间成为世界第三大个人计算机厂商，拥有至少130亿美元的年销售收入和7.6%的全球个人计算机市场占有率。

当时站在签字台前的依然是柳传志，但也是在那一年，柳传志首次卸任，把联想集团董事长职位交给了杨元庆，自己退居幕后。2005年5月，联想完成了这一收购案，杨元庆也正式接替柳传志出任联想集团董事长兼首席执行官。

但是，在2008年美国次贷危机影响下，全球遭遇金融危机，联想集团陷于冰与火之中，前有2008年北京奥运会的成功营销带来的全球影响力，后有持续的亏损，最高单季度亏损接近1亿美元。

柳传志果断选择复出，宣布重新出任联想集团集团董事长，杨元庆任CEO。然后他高调参加各种媒体采访，提振市场对联想的信心，并表示“联想是我的命”。

随后的两个季度，杨柳组合开展了艰苦的“扭亏”过程，最终惊险过关。在此期间，原先聘请的外籍高管团队，包括原CEO阿梅里奥在内相继辞职，联想组织架构和高管频繁调整，而来自联想中国的高管团队，也被派出国门，征战新兴市场，复制推广“中国模式”。

2011年11月2日，联想集团宣布柳传志再次卸任董事会主席，担任联想集团名誉董事长，由杨元庆兼任董事局主席和CEO职务。

柳传志表示，辞职不是卸任，是为了做联想控股，“我现在依然担当着联想控股的董事长和总裁，那儿有非常繁重而有意思的工作等着我做。”

2012年6月18日，联想控股宣布，柳传志辞去联想控股总裁职务，经联想控股董事长柳传志提名，董事会一致通过，任命朱立南为联想控股总裁；柳传志继续担任公司董事长，执行委员会主席。

卸任后的柳传志还有最后一场战役要打赢：推动联想控股整体上市。

2015年6月29日，联想控股股份有限公司在香港主板上市，发行股票3.53亿股，每股发行价42.98港币，共募集资金金额151.70亿港币。

联想控股——柳传志的最后一战

此前，柳传志在接受凤凰网采访时表示，在2000年分拆公司，开展新业务，就准备不在第一线冲杀，尽量多搭舞台，按这个方向去走。

联想控股是联想集团的母公司，2015年联想控股如期上市，在经历了几年的平稳过渡期后，柳传志觉得已经到了交棒的节点。

相对高调卸任的马云，屡次重披战袍的柳传志显得更低调。2019年9月，天眼查信息显示，柳传志卸任联想控股（天津）有限公司法定代表人一职，并不再担任公司董事。

联想控股旗下包括PC公司联想集团，投资公司君联资本、弘毅投资和联想之星等。此外，联想控股还运作着两个业务平台：战略投资平台和金融投资平台。

战略投资主要覆盖信息技术产业、金融服务行业、农业和食品行业、房地产行业、化工、能源和材料行业；金融投资平台主要从事私募股权和风险投资基金的管理及咨询服务。

联想控股在进入战略投资领域后，创立佳沃集团、增益供应链，成立看君创租赁，并战略投资卢森堡银行。2018年之后，联想控股旗下子公司陆续分拆上市，联想控股及旗下子公司联想集团、神州租车登陆港股，联想系企业在资本市场不断“开枝散叶”。

然而，在寒冬背景下，联想控股也受到不小影响。根据联想控股2018年年度财报显示，2018年联想控股净利润低于预期，由于资本市场表现疲软导致财务投资板块利润大幅下跌，同比下降87%。截止2019年12月9日，联想控股股价从22元跌至16元左右。

▲来源：东方财富

柳传志的恩怨江湖

除了倪光南之外，在柳传志和联想的故事中，还有一个人也成为了其恩怨江湖的主角——现融创中国董事长孙宏斌。

孙宏斌从清华毕业后即加入联想公司，1989年，年仅26岁的孙宏斌便被任命为专门负责汉卡和微机产品全国分销业务的企业部经理。

与杨元庆和郭为一样，孙宏斌与他们同出一个师门。甚至当时很多人认为，如果孙宏斌当初没有从联想出来，那么他现在很有可能会坐在杨元庆的位置上。

但柳传志对此给予非常坚定的否认。柳传志做事的路线是“守正出奇”，把规律、目标研究清楚再做事。孙宏斌做事则比较急，属于把长跑当短跑的人。这是两种领导风格的差异，也就决定了柳传志不会把孙宏斌列为接班人。

柳传志认为违背规律，最终出问题还是因为人。当时孙宏斌所在的部门几乎相当于一个独立的小王国，联想是针扎不进水渗不入，甚至到了联想集团有一份企业报，孙宏斌的部门有一份小报的地步。孙宏斌手底下的人也是眼里只有部门和领导，没有联想。

在柳传志看来，孙宏斌一下子招那么多人，但这些人没有经过总部文化的熏陶，拉出去就给很大的权力。柳传志曾经告诫过孙宏斌希望他小心谨慎，但最终还是于事无补。

1992年，曾备受柳传志重用的孙宏斌，在被警方带走25个月后，被判处有期徒刑5年，罪名是挪用公款13万元。在被减刑1年零2个月之后，1994年3月27日，孙宏斌准备出狱，在外出帮助监狱采购时通过前同事想约柳传志见面，没想到后者爽快的答应了。

孙宏斌见到柳传志时，向柳传志认错，并希望自己重新在创业时能获得他的帮助。孙宏斌出狱后，柳传志送了他50万元，并借了500万元支持他创业。这500万元借款，孙宏斌已经还给了联想。颇为戏剧的是，2016年，孙宏斌的融创以173亿元收购了联想的地产项目。不过对于柳传志，孙宏斌依然只有感谢，甚至如今两家人还经常相聚吃饭。

对于年轻人创业，柳传志始终给予支持态度。史玉柱也曾在公开场合感谢柳传志对他创业的帮助。那不是金钱上，而是精神和思想上的帮助。

2019年5月，柳传志在接受访谈时谈到何时会退休，他说人要有自知之明，人老了之后自己感觉很好，实际是还是差别的。他认为，最理想的状态是担任联想的名誉董事长，只看最后的结果，“那才是一个老头真正该做的事”。

近年来柳传志已经很少参与到实际工作中，最近一次因为工作发火，是在2018年5月，当时联想集团深受“5G投票门”的困扰，他在该事件发生后几天发表题为《行动起来，誓死打赢联想荣誉保卫战》的公开信，并且录制了一段音频对外发布。包括马云等在内的上百位知名企业家先后表示对于柳传志的支持，足以彰显他在企业家中的影响力。此后华为创始人任正非也亲自出面澄清这一事件。

柳传志的人生足够幸运，40岁开始创业，先后创建联想集团和联想控股；女儿柳青如今是出行巨头滴滴的总裁。

曾经，他和太太的梦想是买一辆三轮车一起去旅游，如今，已经成为受人敬仰的“创业教父”。

柳传志说：“我觉得，我这辈子很幸福。”