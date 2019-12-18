【IT之家评测室】华硕ROG冰刃3s新锐笔记本体验评测：GeForce RTX 2070加持，240Hz带来流畅新体验

前段时间麦子和大家一起体验了华硕ROG幻15笔记本，主要面向设计师用户，颠覆传统的蓝白配色外观麦子简直太可以了。240Hz刷新率的屏幕也是丝般顺滑，不过由于其定位，搭载的英伟达GeForce GTX 1660 Ti（Laptop）显卡跑游戏时可能无法完全发挥这块屏幕。

不过也不是多大的问题，这不最近IT之家收到了最新的ROG冰刃3s新锐笔记本，你说巧不巧也是240Hz，显卡则升级为英伟达GeForce RTX 2070（Laptop，115W标准功耗版），这次240Hz的屏幕可以派上更大的用场了。

一 、 经典外观设计，屏幕边框窄了

ROG冰刃3s新锐笔记本，妥妥的游戏本了，采用了与上代几乎相同的外观设计。

A面的分块斜纹镁铝合金拉丝，发着红光的大眼睛，内凹切割梯形设计，三个“常显”指示灯，一切都还是熟悉的味道。

开盖后，你会发现屏幕上、左、右边框都收窄了，边框约6.2mm，屏占比约81%。

下边框依然和前代一样比较宽，中间有“ROG ZEPHYRUS”字样，左侧的贴纸“肆无忌惮”地秀着这块显示器的肌肉，支持G-SYNC，240Hz刷新率，3ms响应时间，潘通色彩认证。

屏幕我们后续还会聊到，不过这块贴纸贴在这实在有碍观瞻，我都买回来了还跟我打广告，麦子一定会撕下来贴在D面。

ROG冰刃3s新锐并未配备摄像头，不过随机附赠了GC21外置摄像头，这个解决方案还是可以接受的。

C面是ROG独有的影刃键盘系统，仿台式电脑布局键盘，主要体现在上排功能键也有分区间隔。此外还有四个独立功能键，分别对应音量+/-和麦克风开关三个媒体键，以及独立的Armoury Crate管理软件的快捷启动键。最右侧有独立的“DELETE/INSERT/HOME/PGUP/PGDN/END”功能键，底部有第二枚FN键。

键盘键程为1.2mm，实际打字手感麦子个人比较喜欢，反馈较明确。ROG的键盘自然支持单键自定义RGB，支持AURA Sync神光同步，可在Armoury Crate软件中设置灯效。

下方触控板面积不算大，但滑动手感很好，表面很细腻顺滑，按压反馈十分清脆。键盘左下方有处理器和显卡“两大件”的贴纸。C面底部有辅助开盖的凹槽，可轻松实现单手开合。

D面元素不多，十分简洁，但却是ROG冰刃系列的招牌。

乍一看只有侧面的出风口和底部的扬声器开口，进风口哪去了？

别急，开盖的过程中，部分背板会在内部金属件的支撑下翘起，形成一个不小的进风口，还有RGB哦。

这个设计非常之妙，也是保证机身纤薄的关键之一。不过“家用吸尘器”的帽子拿好，合盖外接触示器当小主机用的体验也不会好到哪去。所以冰刃用户需要定期清灰，也限制了一小部分的使用场景。

ROG冰刃3s新锐依然是游戏本中的“轻薄担当”，整机约18.9mm厚，重约2kg，A面采用了镁铝合金材质。

接口方面，机身左侧依次有AC电源插口、RJ45网线接口、HDMI 2.0b视频输出接口，USB Type-A 3.2 Gen2（真3.1、10Gbps）接口、麦克风输入接口和1个耳麦接口，右侧有1个USB Type-C 3.2 Gen2接口、2个USB Type-A 3.2 Gen1（马甲3.0、5Gbps）接口和1个Kensington安全锁孔。

其中Type-C接口支持DP 1.4视频信号输出以及最高65W的双向PD充电。ROG幻15接口比较丰富，数量也足够，RJ45网线接口现在每次见到都要夸的，3个USB Type-A接口能跟好的兼容市场上主流的外设，2个USB 5Gbps和2个10Gbps的速率在笔记本中也处于领先位置。

ROG冰刃3s新锐依然沿袭的前作的优秀外观设计，辨识度极高的金属拉丝工艺和会发光的大眼睛，浅薄的机身，撑起D面的进风设计，都能让人一眼认出，还是那个ROG冰刃游戏本。设计上比较大的改变莫过于屏幕边框收窄，屏占比高了，观感提升不少，不过牺牲掉了摄像头，随机附赠了外置摄像头算是个不错的解决方案吧。

二 、 性能 - 可能是轻薄游戏本的天花板了

ROG冰刃3s新锐的核心配置如下：

CPU：英特尔酷睿i7-9750H

显卡：英伟达GeForce RTX 2070（Laptop）8GD6

内存：板载16GB DDR4 2666MHz

SSD：1TB三星PM981

1 、 笔记本真的可以玩光追游戏了

ROG冰刃3s新锐显卡升级到了英伟达GeForce RTX 2070（Laptop），采用图灵架构的TU-106核心，12nm FinFET工艺制程，108亿个晶体管，拥有2304个CUDA，64个光栅单元，144个纹理单元，核心频率1215MHz，Boost频率1440MHz，Turbo模式可自动超频至1540MHz；配备8GB GDDR6显存，256bit位宽，速率14Gbps，带宽为457.7GB/s。

先来看一下3DMark的成绩，起点高一些，就直接测试Fire Strike Ultra和Time Spy Extreme。

Fire Strike Ultra总分4809分，显卡分数4691分，物理分数15577分；

Time Spy Extreme总分3512分，显卡分数3649分，CPU分数2896分。

既然搭载了RTX显卡，支持光追和DLSS，就免不了测一款光追游戏，我们选择《古墓丽影：暗影》，因其本身便是压力不小的单机游戏，是支持光追技术比较早的游戏之一，截止目前仍是市面上为数不多支持光追的游戏之一。

游戏分辨率为1080P，手动调整画质为预设最高，开启时间抗锯齿，运行游戏自带基准测试，结果如下：

最高画质不开光追平均帧数为77帧，已经非常不错；

开启最高等级光追，不开启DLSS，平均帧数为52帧，开启光追对帧数的影响还是比较大；

最高光追同时开启DLSS，帧数有所提升，平均帧数为57帧，接近平均60帧，比较流畅；

适当调低光追等级，由超高调至中等，开启DLSS平均帧数会上涨到71帧，就可以愉快地玩光追游戏了；

虽然笔记本上享受光追游戏还有比较长的路要走，但1080P分辨率下，最高画质、最高光追效果下能跑到平均52帧，微调一下画质或光追效果等级，平均60帧甚至70帧还是很轻松的，相较于RTX 2060（Laptop）略显尴尬的光追性能，RTX 2070（Laptop）让笔记本可以流畅地玩光追游戏了。

不开启光追的情况下，《古墓丽影：暗影》最高画质下平均帧数可以达到77帧，GeForce RTX 2070（Laptop）的游戏性能还是足以应当对1080P分辨率下绝大部分游戏。

除了光追，ROG冰刃3s新锐还有一个值得注意的点，那就是240Hz刷新率，3ms响应时间的屏幕，所以我们也会测试一下电竞游戏，看这块电竞屏是否能够发挥全部实力，毕竟RTX显卡向来以提高游戏帧率，帮助玩家“帧”能赢。

游戏选取最热的电竞游戏《LOL》和《PUBG》，以及《守望先锋》，《LOL》手动调整画质至全极高，《PUBG》画质为预设最高，《守望先锋》画质调整为预设最高。结果如下：

《LOL》平均帧数约160帧；

《PUBG》平均帧数为90帧；

《守望先锋》平均帧数约130帧。

稍微令人遗憾的是，这块电竞屏并没有发挥出全部的实力，因为240Hz的刷新率实在太高了，部分游戏瓶颈在于处理器单核性能，另一些在于显卡，但动辄160帧的体验相较于60帧已经是质的飞跃了。

2 、 CPU – 还是熟悉的9750H，够用了

ROG冰刃3s新锐搭载了英特尔酷睿i7-9750H处理器，我们已经在无数款笔记本中见过，并且还将长久地占据我们视野的产品，算是主流高性能笔记本的标配了。

i7-9750H采用6核12线程设计，基频2.6GHz，最大睿频频率4.5Ghz，三缓12MB，TDP 45W，最大支持128GB DDR4 2666MHz双通道内存，搭载UHD 630核显，显卡最大频率1.15GHz。

跑个分看看，依然是Cinebench R15 & R20。

R15单核成绩为173cb，多核1265cb，多线程倍率7.33；

R20单核成绩419pts，多核2974pts，多线程倍率7.09。

处理器性能在笔记本中算是很强的存在，在同级笔记本中发挥稳定。

总体来说，ROG冰刃3s新锐的CPU和主流高性能游戏本都一样，同一个世界，同一颗9750H，办公、游戏都不会拖后腿。115W标准功耗版的GeForce RTX 2070（Laptop）在移动显卡中性能算是数一数二了，应对大型单机游戏可以说压力不算太大，对于光追的支持也比RTX 2060（Laptop）好太多，真正可以在笔记本上玩光追游戏了，性能这个东西嘛，不嫌多，只求老黄和苏妈玩儿命掐，给消费者带来更强的显卡。

三 、 屏幕、设计、音效，处处是特色

1 、 240Hz，体验全面提升

麦子一直认为，高端产品搭载新技术，促进技术迭代、成熟，不断下放，也不失为“科技向善”，你看现在六七千块的游戏本，许多已经用上144Hz的屏幕了。而在推动笔记本屏幕刷新率的路上，ROG应该是步子迈得最大的一个。240Hz刷新率在桌面显示器上也还是“稀罕物件儿”，ROG的多款笔记本产品已经用上240Hz甚至是300Hz刷新率的屏幕了。

ROG冰刃3s新锐的屏幕分辨率为1080P，IPS材质，100% sRGB并具有潘通色彩认证，以及具有240Hz的刷新率，3ms响应时间。高刷新率显示器作为“电脑三大用了回不去”之一，的确可以为视觉体验带来质的提升，麦子至今还记得初次体验高刷新率的场景，划着Windows开始菜单“哇”了半天。

经过我们之前的测试，游戏上并不能完全体现这款显示器的优势，但好在日常体验中，划划网页，动动鼠标都可以感受到，比60Hz刷新率的显示器丝滑太多了。基本上除了扫雷，绝大部分场景下都可以体验到240Hz刷新率带来的提升。

需要注意的是，电池供电时显示器刷新率会自动切换至60Hz，以节省电量提高续航；有电源输入时屏幕刷新率会自动切换至240Hz，230W的电源适配器，或者通过机身右侧全功能Type-C接口，进行的65W PD充电皆可。

2 、 创意设计，轻薄机身

ROG冰刃系列最具辨识度的设计，便是开盖时底部被撑起，和底盖分离，既保证了机身的轻薄和D面的整洁，又保障了一定的散热效果。毕竟出身ROG，底盖掀起时当然也是有灯的啦，上一代是和大眼睛一样的红光，ROG冰刃3s新锐则升级为了和键盘同款的RGB。

既保持了轻薄的机身，散热问题也找到替代方案，但开这么大口子进灰问题还是蛮令人担忧的，虽然官方说使用了自清洁风扇，但还是建议大家定期清灰。

3 、 耳机、外放都好听

ROG冰刃3s新锐同样搭载经过Hi-Res Audio认证的高级ESS Sabre HiFi数模转换器(DAC)，支持7.1声道环绕音效，耳机听起来非常饱满、立体；外放音质更让我惊艳一些，麦子个人感觉，音量大，低音好，看视频和玩游戏时的听觉体验非常好。

四 、 高颜值总是有代价的

ROG冰刃3s新锐搭载了英特尔酷睿i7-9750H处理器，以及英伟达GeForce RTX 2070（Laptop）显卡，尽管官方宣称理想情况下有8小时的续航，实际使用中使用核显输出、屏幕刷新率设置为60帧的情况下，办公能撑接近5小时，在游戏本中很不错。

散热方面，ROG冰刃3s新锐采用六热管双风扇设计，用底部开口当做进风口，进风效果应该是比传统栅格进风口要好的，而且拥有4个出风口，散热效果图大概是这样的▼。

不过15分钟双烤下来，CPU温度稳定在90℃上下，显卡温度约为80℃。还是挺热的，但基本算是压住了。好在日常使用中基本不会出现“两大件”同时如此高负载的情况。

ROG冰刃3s新锐同样有“静音”、“效能”和“Turbo”三种散热模式，“Turbo”模式下双烤时人位噪声约65dB（环境噪声约45dB），有点吵。

ROG冰刃3s新锐的颜值很高，轻薄有质感，散热设计也非常新奇，不过高颜值总是要有一些代价的，散热和噪声控制都不是很令人满意，不过对日常使用的影响并不大。

依然是我行我素的ROG

ROG冰刃3s新锐的外观依然非常优秀，机身轻薄，质感出众，独特的散热方式也具有极高的辨识度。CPU是主流的英特尔酷睿i7-9750H，显卡是英伟达GeForce RTX 2070（Laptop），塞进这么小的机身还是挺惊喜的。游戏性能自然不必说，绝大部分的单击游戏也不再话下，光追性能也达到了可玩的程度，噪声控制有点差强人意，不过在颜值面前，麦子个人愿意妥协这一点。综合实力来说，应该是目前轻薄游戏本中的天花板了。

ROG冰刃3s新锐目前京东售价19999元，感兴趣的朋友可以看一下。



