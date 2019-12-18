内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

称对方攀附使用近似商标，汽车之家起诉索赔500万

2019/12/18 20:00:13来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

据海淀法院网官方消息，因认为对方在运营网站、App、微信公众号上故意使用与“汽车之家”相近似的商标名称以及风格布局，汽车之家运营商北京车之家信息技术有限公司以侵害商标权及不正当竞争为由，将网站运营者成都魔木科技有限公司诉至法院，要求立即停止商标侵权及不正当竞争行为，刊登声明、消除影响，赔偿经济损失及合理维权费用500万元。日前，海淀法院受理了此案。

原告汽车之家诉称，其成立于2006年，系国内最知名的汽车垂直网站，同时系“汽车之家”、“车之家”注册商标拥有者，并于2013年12月在美国纽交所上市。汽车之家的网站名称及网站形象、布局、风格在公众中有较高的辨识度，并在消费者心中形成了良好的企业商誉，其“汽车之家”字号及商标享有很高的知名度，相关公众一提起“车之家”或“汽车之家”就会联想到其运营的网站汽车之家，公众看到其特有蓝色风格的网站形象、布局、风格也会联想到其运营的网站汽车之家。经汽车之家调查发现，成都魔木科技有限公司在其注册运营的“房车之家”网站、App、微信公众号上故意攀附使用同“汽车之家”商标相近似的名称，在网站、App、微信公众号风格、布局等方面故意使用与“汽车之家”网站类似的风格与布局。

原告汽车之家认为，成都魔木科技有限公司的上述行为已经引人误认为“房车之家”同“汽车之家”存在特定联系，使公众产生混淆。“房车之家”利用上述混淆行为大量开展商业活动，获取大量非法收益，已经违反了法律规定，严重侵害了其权益。

目前，此案正在进一步审理过程中。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：汽车之家

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有