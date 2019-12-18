Uber拓展Uber Works，帮助司机寻找其他临时性工作

新浪科技讯北京时间12月18日晚间消息，据国外媒体报道，在世界各国政府都向Uber施压，要求为其“零工”司机大军提供就业福利之际，Uber却采取一种不同的策略：将其零工经济模式应用于所有工作。

报道称，Uber今日将宣布拓展其“Uber Works”服务。在过去一年多的时间里，Uber一直在芝加哥测试该服务。这项服务的目的是，将工人与需要临时员工来填补空缺的企业进行配对。报道称，继芝加哥之后，迈阿密将成为推出Uber Works服务的第二座城市。明年，Uber还计划在更多城市推出该服务。

Uber Works项目CEO安德烈·利斯科维奇（Andrey Liscovich）表示，该计划主要针对传统人力资源机构的员工，但Uber计划在未来几个月率先从其庞大的司机队伍中招聘工人。

这将使Uber Works服务所在城市的任何人都可以报名参加一系列不需要汽车和驾照的工作，可能会释放出一个更大的劳动力市场。利斯科维奇称：“对于我们来说，要想投资某样东西，其规模要与拼车数量级相当，甚至超过这个数量级。”

对于Uber CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi），他一直在努力定义“Uber究竟是什么”，以及为什么投资者应该忍受至少两年的亏损。为了证明对自动驾驶汽车、自行车、电动滑板车、飞行汽车、外卖和食品杂货的投资是合理的，科斯罗萨西将Uber与亚马逊相提并论。众所周知，亚马逊最初是靠卖书起家的，但现在几乎什么都卖。

利斯科维奇称，通过将运营网约车业务的技术和人员重新用于其他工作，例如Uber Works，Uber将可以获得更多收入，并最终实现利润。此举也支持了Uber之前的说法，即它是一个技术平台，而不是叫车服务公司。

科斯罗萨西的这一题押注（Uber Works）正处于Uber业务的关键时刻。伦敦监管机构上个月表示，出于安全考虑，他们将吊销Uber的运营牌照。本月，Uber发布了一份安全报告，详细列出了去年向该公司提交的3000多项性侵指控，引发了人们对该平台危险性的进一步担忧。从下个月开始，一项旨在将“零工经济”工人重新归类为员工的法律将在Uber的家乡加利福尼亚州生效。明年，Uber迎来一场旷日持久的法庭大战。

对于科斯罗萨西而言，Uber Works是Uber展示其是一家负责任公司的机会。投资研究公司DA Davidson分析师汤姆·怀特（Tom White）称，临时员工是Uber技术的自然延伸，但Uber必须要证明，这样做是有利可图的，而且不会危及工人或客户的安全。

根据之前的报道，Uber将与人事代理机构合作推出Uber Works，这些机构将负责就业筛选、核实、工资和税收等事项。据Uber Works应用的截图显示，求职的工人们很容易就能看到一个潜在工作的日程、工作时间、工资和技能要求，甚至是着装要求。