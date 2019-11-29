司机账户皆共享，虚假身份凭空造！Uber置用户安全何在

周一，伦敦监管机构出于安全考虑拒绝给Uber续签运营许可证，Uber再一次陷入困境。当地立法者指出，Uber最大的问题是司机在搭载毫无戒心的乘客时使用了非法身份。

根据伦敦交通管理局的数据，未经许可的司机已经完成了至少14000单交易。具体的操作方式如下：多名驾驶员共享一个Uber账户，当其中一人外出开车时，他们就将自己的照片上传展示给不明所以的乘客。未经授权的司机经常假装自己经过了审查、许可以及投保。



事实证明，Uber司机的欺诈问题不仅仅存在于伦敦。



旧金山、休斯顿和波士顿等城市也出现了未经授权的司机甚至是重罪犯利用Uber应用赚钱的现象。据报道，有些司机会使用其他人的驾照和社会保险号注册Uber账号，有些司机会使用虚假姓名注册账号，这些虚假身份都是在网上购买的。



Harry Campbell是打车软件Ride-Hail的一名司机，他运营的名为Rideshare Guy的博客非常受欢迎，他说：“对于坏人来说，绕过Uber的注册程序是一件轻而易举的事情，因为App为了让司机尽块进入体系会尽可能避免太过复杂的注册流程。尽管Uber会使用‘自拍验证’来认证司机，但这种方法的准确性尚不可知。”



因为乘客的安全保障措施不足，Uber和Lyft饱受外界抨击。在过去几年中，成百上千的乘客和司机在行驶过程中遭到殴打，而且两家公司都面临着几起乘客诉讼，原因是乘客称被司机侵犯、绑架或勒索。



为了解决这个问题，Uber逐渐在App中添加了新的安全功能，它引入了快速拨打911的按钮，匿名乘客可以很容易地与朋友或家人分享上下车地点等出行信息。Uber北欧和东欧地区总经理Jamie Heywood表示，公司已经为伦敦设置了乘车安全标准。



Heywood在一封声明中表示：“在过去的两个月里，我门审核了伦敦所有的司机并进一步强化了我们的注册流程。为了检查并确认司机的身份，我门已经建立了强大的系统，未来还会引入面部识别程序，我想在伦敦出租车和私人租车行业中，我们是首家采用这一技术的公司。”



Uber公司表示，为了防止诈骗，公司正在不断更新技术并完善流程。除了与诈骗检查代理商进行人工审核以外，Uber还使用自动化机器学习系统分析了600多种诈骗行为出现的信号。



然而，骗子的手段也是与时俱进的。



从化名到暗网



今年八月份，一则新闻爆出澳大利亚墨尔本的一名司机将醉酒的乘客送回家后对其侵犯，Uber再一次被送上头条。据外媒消息，该司机在为Ride-Hail服务的同时借用了朋友的Uber账户。



美国各城市的监管机构还发现了司机使用虚假姓名的问题。据报道，2015年，一名休斯敦的Uber司机竟然被查出有24个姓名、5个生日和10个社会保险号，更可怕的是，这个人还有一份逮捕令。



2017年，科罗拉多州监管机构发现，Uber对57名有过犯罪经历或机动车犯罪历史的司机进行了授权，其中一名司机还是重罪犯和惯犯，他们都采用虚假姓名注册了优步。类似的事情还发生在洛杉矶，一名被定罪的凶手使用假姓名成了一位司机。



同样也是在2017年，马萨诸塞州也对网约车司机进行了背景调查，结果显示Uber和Lyft的司机中有51人是性犯罪者。与此同时，立法者找到了一位使用假名注册Uber的波士顿司机，该司机曾侵犯过一位乘客。



还有更加复杂的诈骗方式。今年前期，NBC湾区的调查部门发现，未经授权的司机可以使用被盗取的身份绕过Uber和Lyft的背景调查。显然，代理商会将在线司机的账户出售给这些想要隐瞒身份的驾驶员。



在这类诈骗案中，未经授权的司机可以让个人照片信息、车牌号与App中的信息完全吻合，更加容易欺骗乘客。Uber表示，在NBC通报该问题后，公司已经停用了一些账户。



从现实情况来看，并非所有司机都使用虚假姓名来达到非法目的，一些司机进入Uber只是为了赚钱，但无奈的是他们没有合法的审核文件或者无法通过Uber的背景调查，所以他们只能出此下策。



Randshare Guy博客的运营人员Campbell表示，他曾听说过有司机在按网上购买虚假身份信息并用这些文件申请Uber账户，他也听说过像伦敦这样的账户共享问题，对此，他认为像Uber这样的平台体量过大，这类事件难以避免。



Campbell补充道：“大多数业务都是可以顺利进行的，但是当你在伦敦这样的城市拥有45000名司机时，公司所设计的系统必须是有实用价值的，必须有一部分司机愿意尝试并使用该系统。”



对此，Lyft拒绝发表评论。