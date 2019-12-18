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国产单机游戏《部落与弯刀》上线Steam：开放世界，异域沙漠风格

2019/12/18 21:22:11来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月18日消息 国产武侠单机新作《部落与弯刀》宣布“反向跳票”，将于2020年1月16日在Steam开启抢先体验，这是一款带着异域沙漠色彩的开放世界角色扮演游戏。

游戏介绍：

这是一部带着奇幻色彩的异域传说。统治大漠的“旧王朝”已经崩溃，各个部落之间开始了无止境的相互攻伐，在这乱世背后，还潜藏着一个更大、更为黑暗的深渊……

在这片幻想的沙漠中，玩家将有机会扮演各种角色，在开放世界中探索。

  • 开放世界：整个世界在规则演算下不断变化，每次游戏都会是不同的体验；

  • 探索与挑战：整个世界中提供许多谜题等待你去解开，也有非常多的挑战BOSS，对应丰厚的奖励；

  • 多周目：可以通过多反复通关周目来达成更优结局，抑或探索各种隐藏事件和故事；

  • 大规模团战：玩家可以招募士兵，培养自己的部队，在这片大陆上和敌方展开大规模攻防战；

  • 策略性：无论是兵种的搭配，还是英雄技能的选择，抑或战中的阵型、战术等等，这个游戏都会是策略游戏控的菜；

  • 扩展性：我们将提供可视化MOD编辑器，让玩家可以方便的对整个世界添砖加瓦。

最低配置:

  • 操作系统: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64 bit

  • 处理器: 2.50GHz

  • 内存: 4 GB RAM

  • 显卡: HD4400

  • DirectX 版本: 11

  • 存储空间: 需要 6 GB 可用空间

Steam链接：点此访问

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关键词：国产游戏

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