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AMD发布肾上腺素2020驱动首个更新，修复了20多个问题

2019/12/19 7:11:12来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月19日消息 12月11日，AMD正式推出了肾上腺素2020驱动，换了新UI，增加了强力的Radeon Boost功能。现在，AMD官方正式发布了其首个更新，修复了20多个问题。

AMD今天发布了最新19.12.3版本，解决了近24个与肾上腺素2020第一版(19.12.2版)相关的问题，如RX 5500 XT的频率显示不准确，以及流媒体和音频播放的问题。

AMD官方介绍以及下载链接：点此访问

据悉，AMD Radeon Software Adrenalin 2020版为游戏玩家提供了许多新的和改进的功能，包括：

Radeon Boost ——在快速移动游戏场景内，通过动态降低图像分辨率、提高帧率和流畅性、以及在图像质量几乎没有变化的情况下增强响应能力，提供高达23%的平均性能提升。Radeon Boost将在发布时支持一部分游戏大作，并随着时间推移支持更多的游戏。

AMD Link —— AMD Link移动应用程序具有与新的桌面应用程序外观匹配的更新界面，现在用户可以将游戏流传输到家庭外的移动设备，使高品质的PC游戏可以在任何地方的手机或平板电脑上运行。

Integer Display Scaling —— 将屏幕上的图像从一个像素缩放到四个或更多像素，使经典游戏具有复古、像素风格的外观，并为高PPI显示器提供超清晰的缩放选项，而不会降低性能。

DirectML Media Filters ——视觉降噪和upscaling滤镜利用机器学习来清理照片和视频文件，提供比传统的去噪和upscale 滤镜更好的质量。

Radeon 图像锐化和Radeon Anti-Lag （抗延迟）—— Radeon图像锐化除了支持DX®9，DX®12，和Vulkan®游戏，新增了对DirectX®11游戏的支持，该功能现在允许用户调整以选择锐度。Radeon Anti-Lag（抗延迟）针对Radeon RX 5000系列之前的显卡新增了对DX®9游戏的支持。

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关键词：AMD驱动

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