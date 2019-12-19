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Uber同意为性别歧视指控支付440万美元

2019/12/19 7:48:37来源：新浪科技作者：思远责编：远洋评论：

北京时间12月19日早间消息，美国平等就业机会委员会（EEOC）该周三宣布，Uber已同意支付440万美元解决该机构2017年对其发起的性别歧视指控。

之前有报道称，在Uber联合创始人兼前CEO特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）的领导下，该公司领导层放任在工作场所进行性歧视和性骚扰。本诉讼正是由此而起。

Uber先是邀请前总检察长埃里克·霍尔德（Eric Holder）领导一个团队对其工作环境进行调查，并由此获得了一系列建议。而在对性别偏见和性骚扰进行单独内部调查后，Uber解雇了20多名员工。卡兰尼克也于2017年6月辞去首席执行官一职，但保留了董事会席位。

Uber将支付440万美元来了结这些指控，这将创建一个基金来补偿EEOC确定的“2014年1月1日之后经历过性骚扰和/或相关报复行为的人。”EEOC表示，索赔管理人将联系在2014年1月1日至2019年6月30日之间在该公司工作的所有女性员工，并使之有机会通过问卷调查提出索赔。

新闻稿称，Uber还将创建一个系统，以识别被指控骚扰他人的员工以及未能“及时”回应性骚扰报告的管理者。外部顾问将帮助Uber更新其政策，前EEOC专员弗雷德·阿尔瓦瑞斯（Fred Alvarez）将对公司进行三年监督。

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关键词：Uber

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