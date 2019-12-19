出差都想带着它！HUAWEI VR Glass初体验：移动性才是关键

今年10月，华为在5G终端与全场景新品发布会上推出了一款造型惊艳的VR设备：HUAWEI VR Glass。之所以说惊艳，是因为它优雅轻薄的设计太具有颠覆性，整机厚度仅有26.6mm，重量仅为166g，看起来就像一台普通的风镜。



现在，HUAWEI VR Glass已经抵达了IT之家编辑室，小编迫不及待地拿来体验了一番。

佩戴是否舒适，是VR头戴设备能否被更多用户接受的关键。而佩戴的舒适度和设备的重量、体积、造型都密切相关。HUAWEI VR Glass重量足够小，体积足够轻，戴在头上基本上没有负重感，这一点，已经远超传统的VR头显设备。

同时，HUAWEI VR Glass的面罩为基于人体工学设计的蝶翼包覆式造型，可以很好地贴合人脸；贴脸的部分是皮革材质，质地柔软，戴着的时候透气性也不错。然后就是，这款VR眼镜的镜腿为环抱式，TPU软胶包覆，戴在头上稳固的同时也不会勒得难受。

总结来说，HUAWEI VR Glass是小编戴过的最舒服的VR眼镜，带着它四处走动也没什么问题。

设计的轻巧便携，造型的自然科幻、佩戴的舒适感，是HUAWEI VR Glass颠覆性的基础，这说明，我可以正儿八经地把它带出去耍了，随时随地感受VR的快乐，不必因为头上戴个笨重的设备而尴尬。

HUAWEI VR Glass在使用、操作体验上也非常简单直接。IT之家小编使用的是华为P30 Pro，使用时将连接线插入手机，根据提醒下载安装一些软件后，就可以进入VR模式。

这时候你既可以用手机做控制器，也可以用原装的手柄做控制器。如果用手柄做控制器，你可以直接把手机放在身上的口袋里，手里拿着一个手柄控制器，就能随便走动着玩了，不会有束缚感。

IT之家小编把它带到车上，在后座看了一会电影。

HUAWEI VR Glass的屏幕是3200*1600的分辨率，看电影的时候小编觉得清晰度大约在平时手机上720p到1080p之间，能让人满意。同时它可以模拟影院IMAX级别的巨幕画幅，加上机身内置的扬声器音质立体感也不错，小编用它看电影的时候，感觉好像就身在电影院一样。

想象一下，和同事出差的时候，他开车，小编坐在后座，用HUAWEI VR Glass看一部电影，美滋滋。当然，考虑到行车安全，不能这么做。但如果你只是在车里等人，那用HUAWEI VR Glass看一部电影消磨时间就完全OK了。

还有，出差在飞机上，你也可以用HUAWEI VR Glass安安稳稳地模拟一下在电影院看电影。2小时的航程会轻松又愉悦地过去。

而且，出差到了酒店，空闲的时候你还能玩玩VR游戏。小编尝试了一款射击游戏，挥舞手柄、射击几乎没有延迟，画面效果虽然没有特别逼真，但沉浸感非常好，并且不会晕眩。

这些是传统VR设备给不了的体验，IT之家小编此前也买过一台插手机的VR设备，在家里就吃灰了，把它带出来出差路上用？小编想都不敢想。

视频：





HUAWEI VR Glass还有一个很强大的功能，就是把手机投屏到VR界面里，然后你就可以在VR里控制手机了。更厉害的操作是，它还可以分屏。

这有什么用呢？这么说吧，当小编在车后座上用HUAWEI VR Glass一边追剧一边回复工作群的消息，小编觉得这简直就是差旅出行的娱乐神器。

说到这，小编又想起了自己曾经买了两个VR头显，如今都在家里吃灰。那是在2015-2016 VR行业风头正健的那两年买的，但体验了之后，小编比较失望，一是笨重不方便，二是清晰度不高，三是容易头晕，当时觉得这个行业距离真正成熟还需要很长时间。

但是，HUAWEI VR Glass至少解决了上面三个问题，机身轻薄便携，高分辨率的屏幕，画面流畅稳定，几乎没有延迟，从而大大降低眩晕感，这是一款成熟的、出色的VR设备应该具备的基本素质。

同时，HUAWEI VR Glass的轻薄还让其真正具备了“移动性”，移动性意味着什么？意味着它没有复杂线材的束缚，意味着它摆脱了时间和空间的束缚，意味着人们随时随地都可以享受VR的乐趣，在VR里看电影、玩游戏，甚至办公，这种体验对VR来说才真的是颠覆性的。

就像手机的发展历程，从固定电话到大哥大，到功能机，再到智能手机，都是移动属性越来越强的过程。小编觉得HUAWEI VR Glass就是推动VR设备从“大哥大时代”向“功能机时代”跃进的产品，移动性越强，人们的办公、生活、娱乐就越依赖它，这样的设备，不仅是出差旅行的“必备神器”，更会成为一切移动场景下的“必备神器”。

为什么这么说呢？因为5G大时代正汹涌而来。高速率、低时延、广连接的网络性能正是为VR量身准备的；同时，以HUAWEI VR Glass为例，它解决了上述VR产品本身的关键问题，这两方面为产品体验保驾护航，消费者才愿意买单，产业才能真正形成。

产业形成，VR内容匮乏的深层次问题才能根治，VR的应用场景才会不断拓宽边界。今天，我们用HUAWEI VR Glass看电影追剧玩游戏，不久后，我们可以用它看影院级体验的4K甚至8K电影，玩云游戏、超高清视频通话……这些不是科幻式的想象，而是5G赋能之下，实打实能落地的移动VR应用场景。

HUAWEI VR Glass，就是第一步。据悉，HUAWEI VR Glass于12月19日在华为商城、各大电商平台华为官方旗舰店及华为线下体验店正式开售，售价为2999元，感兴趣的朋友可及时关注。



