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法国Orange CEO：部分关于华为的担忧“完全是一派胡言”

2019/12/19 10:57:25来源：C114中国通信网作者：艾斯责编：远洋评论：

据路透社报道，法国电信运营商Orange首席执行官本周三表示，围绕华为的一些担忧是没有依据的，而这些担忧将会推迟5G的推出。

图片版权@C114.

美国称，全球最大的电信设备供应商华为提供的设备带有“后门”，使中国能够窥探其他国家。美国一直在施压盟国不要在5G网络中使用华为设备。

华为一再否认了这些指控和言论。但欧洲市场已经加强了对于网络设备安全的严格审查，在这些市场，围绕在下一代移动网络中部署华为设备的适宜性，政治辩论甚嚣尘上。

“这个论调（相当于说）：我用了一个中国制造的天线，那么它就肯定会有一个麦克风能够被中国政府用于监听我的谈话，这完全是一派胡言。”Orange首席执行官Stephane Richard表示，“这在任何地方都不成立。”

频谱销售

Stephane Richard发表上述言论的前一天，法国电信监管机构Arcep正式启动了向Orange及其本地竞争对手SFR、Bouygues Telecom和Iliad发放5G频谱牌照的程序，该机构表示，其中一些5G频谱的付款可以在15年内进行支付。

Orange在法国未使用华为设备，但在西班牙、波兰和非洲等其他主要市场都使用了华为设备。

法国5G频谱拍卖的底价为21.7亿欧元（23.9亿美元），拍卖将需要几个月的时间，最终的频谱分配将会在春季，这较原计划晚了几个月时间。

法国的5G网络部署可能会受到在该国使用华为设备的不确定性的影响，特别是SFR和Bouygues Telecom，这是华为在法国市场的两个最大客户。

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关键词：华为

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