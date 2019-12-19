OPPO：智能手表明年一季度发布，主打健康服务

12月19日午间消息，在今日的OPPO开发者大会上，OPPO副总裁、新兴移动终端事业部总裁刘波宣布，OPPO将推出IoT启能行动，开放HeyThings IoT协议、HeyThings IoT服务平台和音频互联协议。他还透露，OPPO Watch和健康平台将于2020年第一季度发布。

刘波表示，OPPO在IoT方面的愿景是：从日常生活出发，打造多终端、跨场景的IoT生态。聚焦核心品类，覆盖个人、家庭、出行和办公四大场景。

他宣布，OPPO将推出IoT启能行动。首先开放HeyThings IoT协议，该协议可实现多协议兼容、本地连接和多品牌互联互通。OPPO将开放协议文档、SDK和模组，帮助IoT产品的更快接入。

其次，开放HeyThings IoT服务平台，包含产品开发、服务订制和数据运营。将于2020年一季度上线。

最后是开放音频互联协议，实现第三方智能耳机与OPPO手机的连接。2020年6月将开放第一批能力，包括快速配对、电量显示等。

刘波还透露，OPPO的首款智能手表产品OPPO Watch以及健康平台将于2020年第一季度发布。从目前的信息来看，OPPO的智能手表产品会主打健康服务。