广西4条高铁公网升级改造完成实现4G全覆盖

近日，由中国铁塔统筹通信行业承接的广西区内柳南、南广、衡柳、邕北4条高速铁路的4G升级改造工程，历时2年规划筹备、1年全夜间建设施工，于近日顺利完工交付，实现4条高铁线路4G全覆盖，并为后期5G网络覆盖奠定基础，让广大旅客全程尽享高速移动宽带网络。

据了解，柳南、南广、衡柳、邕北4条高速铁路于2014年前开通运营，当时高铁沿线建成了2G/3G网络，但因受高铁运营、网络安全性等原因，高铁红线内的信号升级进程缓慢，4G网络不能连续覆盖。

4条高铁本次4G升级改造集中在红线内区域，红线外4G网络建设工程于2016年底完工，共在7个地市建设高铁沿线铁塔基站1419座，平均站间距400米。所谓铁路红线，通俗地说是指铁路线路两侧一定范围内的安全保护区。

据中国铁塔广西分公司建设人员介绍，红线内工程累计投资1.4亿元，共在4条高铁营业线的144个隧道内敷设漏缆110千米，建设场坪基站260个，实现1193千米高铁4G信号无缝覆盖，共享率达到100%，这是中国铁塔在全国承接的高铁类营业线项目中，实施最早、里程最长、投资规模最大的工程。

“红线内工程主要包括隧道内通信设备安装、漏缆敷设、隧道口场坪塔桅建设及配套电力工程等”，中国铁塔广西分公司建设人员表示，“相比较新建高铁通信公网能够与主体工程同步'规划、设计、施工、验收'，已经运行的高铁线进行信号补盲面临特殊挑战，比如：建基站、放线缆的空间资源没有预留不具备条件，红线内建设施工只能在夜间高铁停运时开展等。”

红线内4G升级改造工程自2016年启动以来，中国铁塔广西分公司完全利用夜间高铁停运检修时段施工。技术攻坚方面，采取单漏缆建设方案、合理利旧，通过铁塔POI多系统合路，每一隧道仅用2根漏缆便全面实现三家客户2G/3G/4G信号覆盖，解决了多频组网的干扰难题；共建共享方面，充分整合资源，最大限度减少重复建设。成功利用南宁西站红线内的铁路专用塔进行公网通信建设；隧道场坪站三家共享，建设场坪基站260个，节约建设成本700多万元。

据悉，目前南宁东、南宁、桂林北等34个高铁车站5G室分项目即将进场施工或项目立项。经常往返南宁广州做外贸生意的张先生说，过去坐南广高铁进入广西境内经常打着电话信号就中断了，现在网络好了，打电话不再掉线，上网也很流畅可以实时进行股票交易。