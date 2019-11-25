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4G网速哪家强：上海北京天津全国前3，联通领跑运营商

2019/11/25 23:08:52来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月25日消息 日前，宽带发展联盟发布了2019年第三季度《中国宽带速率状况报告》（第25期）。报告显示，2019年第三季度我国固定宽带网络平均下载速率达到37.69Mbit/s，环比上季度提升了6.3%，同比去年同期提升了12.7Mbit/s，年度提升幅度达到50.8%。

我国移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达到24.02Mbit/s，同比去年同期提升幅度也达到了11.9%。截至2019年第三季度，全国光纤宽带用户占比超过91%，宽带用户持续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户已占总用户数的80.5%；4G用户占移动电话用户已达79.1%。

本次报告还发布了全国各省（区、市）、主要城市和基础电信企业宽带网络相关速率的排名情况。固定宽带下载速率方面，上海、北京、天津位列全国前三位，且上海、北京已率先超过了40Mbit/s，江苏、河南紧随其后。全国主要城市排行榜上，上海、北京、南京、郑州、天津位居前五位；各基础电信企业中，中国电信最高达到38.20Mbit/s，其次是中国移动和中国联通。4G网络下载速率方面，上海、北京、天津、浙江、江苏的4G网络用户下载速率排在全国省级行政区前五位；电信运营企业中，中国联通的4G网络用户下载速率最高。

此外，报告同期还发布了2019年第三季度我国固定宽带用户的网页平均首屏呈现时间为0.89秒，网络视频平均下载速率达到24.66Mbit/s，也均有一定幅度的提升。

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关键词：4G中国联通

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