报告称三星将于2020年开始大规模生产Micro LED

IT之家12月19日消息 近日据外媒报道一份报告中指出，三星将在2020年开始大规模生产Micro LED。

Micro LED是一种新型显示技术，大约两年前，三星在CES 2018上首次展示了“The Wall”。Micro LED显示器的每个像素均由实际的发光二极管（LEDs）组成。其优点是具有更好的视角，更明亮的显示和更高的对比度；但是功耗更低。

据Gsmarena报道，ETNews的一份报告表示，三星可能即将放弃一项大规模投资，开始大规模生产Micro LED面板。据称三星公司正在评估与Micro LED生产相关的设备。报道还称，三星正在与合作伙伴进行谈判，以了解新显示技术的可行量产。

一位设备制造商代表透露，三星电子一直在测试Micro LED关键设备的性能和质量，因为它计划在明年上半年对工厂和设备进行投资。此外，他还表示三星目前尚未决定确切的生产规模。

报告中还指出，三星要等到2020年国际消费电子展之后才做出决定，也许公司会在做出决定之前评估需求和竞争。但是一些行业专家认为，TFT（薄膜晶体管）的生产仍未达到大规模生产Micro LED所需的水平，明年大规模生产Micro LED的可能性很小。