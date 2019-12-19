深圳15000个5G基站建设任务提前完成

据深圳市工业和信息化局消息称，今日，深圳市第15000个5G基站开通仪式在宝安区中粮创芯研发中心举行，市工业和信息化局局长贾兴东、市政务服务数据管理局副局长王卓民、宝安区副区长李懿出席了仪式。深圳市5G应用创新联盟、深圳市信息基础设施投资发展有限公司、宝安区“5G+AIoT”产业示范园区同时揭牌。

仪式上，各位领导嘉宾共同见证了深圳市第15000个5G基站成功开通，贾兴东局长宣布2019年深圳市5G基站建设任务圆满完成。

今年9月，深圳市政府印发了《深圳市关于率先实现5G基础设施全覆盖及促进5G产业高质量发展的若干措施》，成立了深圳市5G产业发展工作协调小组，召开了5G建设动员大会，市工业和信息化局与三大运营商签署了《5G基站建设合作备忘录》，举全市之力，共同推动深圳市5G大建设、大发展、大应用，推动深圳走在5G时代的最前列。

随着第15000个5G基站的顺利开通，深圳提出的1.5万个5G基站的建设任务提前完成，创造了一个新的“深圳速度”。

市、区各部门的戮力同心，市工业和信息化局主动出击，创新“市、区、街道”三级联动机制，解决7个批次4283个站点入场问题，收集4049个公共场所物业资源免费开放，破解基站“入场难”的核心难题；各区通力配合，以宝安区为代表多措并举全力推进，超额完成任务。

运营商、铁塔公司的倾力投入，不断调整建设计划，全力投入深圳5G基站建设。各5G产业相关企业的鼎力相助，刚刚揭牌的由市特区建发集团专门成立的信息基础设施投资发展公司将统筹全市多功能智能杆等信息基础设施资源的运营维护。由市信息通信研究院牵头、5G产业相关科研院所行业组织共同发起的5G创新联盟将引领5G技术标准及行业示范。

下一步，深圳市将继续坚持高强度投入、高标准建设、高密度覆盖，动员一切可以动员的力量，加快5G基础设施建设，力争建成全球领先的高质量、全覆盖5G通信网络，大力推动5G应用示范，打造世界级5G产业集聚区。