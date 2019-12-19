骁龙865撩起2亿像素——面对疾风吧，手机君！

如何描述手机拍照这些年的进化之路？角度有很多，最简单粗暴的应该就是看像素量的增长。

以IT之家小编汐元为例，人生第一部手机是320万像素的诺基亚5530，现在用的iPhone X是双1200万像素，还有一款小米CC9 Pro，最高达到了1亿像素。

从320万到1亿，令人咋舌。但1亿还不是手机拍照飚像素的终点，就在本月举行的骁龙技术峰会上，高通表示正在和相机制造商合作开发用于智能手机的2亿像素传感器，不出意外的话，明年就有可能出现2亿像素的骁龙865手机了。

2亿像素传感器很可能来自三星

汐元推测，这颗2亿像素的传感器应该是高通和三星合作研发的（猜错了大家可以扎我，别扎脸）。

理由如下：

首先，除了索尼和三星两家，高通似乎没有其他更好的选择；

其次，索尼在亿级像素手机图像传感器上没有明确消息，而三星已经推出了1亿像素的传感器；

其三，三星是高通芯片的代工厂之一，和高通合作关系更密切。

消息显示，三星会在明年的Galsxy S11+中采用1亿像素的配置，加上高通在推进的2亿像素技术，显然，接下来我们很可能会看到新一轮的飚像素大战。

当然，热爱思考的小伙伴可能会有很多问题：像素越来越高，会对手机产生什么影响？智能手机上堆像素的意义何在？不是说像素多未必成像就好吗？

假设汐元前面的推测是对的，那我们其实可以从小米CC9 Pro上的1亿像素传感器入手，来看2亿像素下可能对手机有什么影响，目前又有哪些问题。

2亿像素，困难在哪里？

1、手机内部空间遭遇前所未有的挑战

小米CC9 Pro采用的是其与三星合作研发的ISOCELL Bright HMX图像传感器。这颗传感器的单位像素大小为0.8μm，传感器尺寸则达到了1/1.33英寸。

传感器尺寸变大，对于拍照来说是一件好事，但对手机外观设计来说就是挑战了。小米CC9 Pro拆机后可以看到，1亿像素相机模组体积很突出，加上占了几乎一半空间的电池，这款手机内部空间极度紧凑。

2亿像素传感器的面积会有多大？

首先明确一点，单位像素面积0.8μm，这个数字很难再小了，这是当前工艺水平决定的，再小，像素之间的信号干扰很难控制。

所以，假设2亿像素传感器的单位像素面积还是0.8μm，那么它的传感器尺寸理论上只会比ISOCELL Bright HMX的更大，很有可能超过1英寸。

再看看小米CC9 Pro，这只是一款4G手机哦，明年搭配骁龙865的2亿像素新机必然是5G手机，考虑到5G的功耗，电池相比小米CC9 Pro基本不会更小，而且天线、外挂的5G基带也会占据更大的空间。

届时手机内部的空间该怎么安排，是个问题。

2、怎样不让手机继续变厚，面临取舍

还有，2亿像素传感器尺寸增加，也需要配合更高素质的镜头模组，镜头模组很有可能会变厚，意味着要么摄像头凸起更厉害，要么机身变厚。

想想，小米CC9 Pro的厚度已经达到9.67mm了，搭载骁龙865的2亿像素手机，机身的厚度要是再增加，大家能接受吗？

当然，要控制厚度，还可以采用更好的镜片，带来成本飙升，或者取消光学防抖，直接有效，但是，你愿意吗？

3、解析力真的会逆天？

说到高像素，我们第一反应通常是有更好的解析力。

但其实，现在大部分高像素CMOS都采用了四像素合一技术。因为高像素下，单位像素尺寸缩小，感光能力减弱，为了解决这个问题，CMOS芯片会基于经典的拜耳阵列，将四个同色像素排在一起组成一个大像素，不同的大像素之间仍然基于RGGB排列。

例如IMX586的4800万像素正常情况下就是通过4像素合一技术拍摄一张1200万像素的照片。

而当我们需要高解析力的照片时，就会用到Remosaic技术，将合成的四个像素打散重排。

Remosaic分为硬件和软件两种方式，硬件Remosaic的效率要高于软件。但是无论哪种方式，在像素重排过程中，都会出现伪色等情况，需要算法补偿。

以IMX586为例，表现出来的效果就是，高像素下的照片，虽然解析力比1200万像素高，但差距没有特别大，并没有纯4800万像素的相机模组解析力那么高。

照片的解析力是和很多因素相关的，现阶段智能手机对高像素深度处理的能力也有限，疯狂堆像素，解析力的提升也是限度的。

4、高像素下的成像质量优化也有难度

还有就是，以小米CC9 Pro为例，在同一场景下，使用标准模式和1亿像素模式拍照，后者的亮度、宽容度和纯净度反而不如标准模式。

高像素下需要更高的进光量，而手机像素很高时，像素信息处理会比较吃力，因此高像素模式下，很难用到复杂的成像调教算法，这些也都是高像素目前要面对的问题。1亿像素尚且如此，2亿像素时，这些问题可能更加迫切需要解决。

高像素的意义在哪里？

提出上面这些问题，汐元并不是要否定手机上飚高像素的意义，相反，是期待高通真的能够通过和CMOS以及终端厂商合作，解决这些困难。

智能手机拍照为什么不能和单反比？核心原因有两个，其一是手机能容纳的图像传感器尺寸很有限，其二，是手机镜头模组的光学结构简单，质量廉价。

汐元了解到，大部分手机的镜组采用的都是塑料透镜，成本60元左右，更不要提相机镜头上高级玻璃材质、多片精密非球面镜片、以及优质的光学镀膜了。

这两点现阶段很难改变，相比之下，提升像素数量并搭配优秀的成像算法，是最现实可行的路。

尽管单纯增加像素数量很难无限制提升解析力，但无论如何，高像素的解析力、画面细节丰富度相比低像素是有显著优势的，如果能够通过全行业的高像素倒逼软件层面的算法升级，以及供应链芯片处理能力的升级，那么手机高像素对拍照效果的提升还是有很大想象空间的。

还有就是，高像素带来拍照画面分辨率的提升，对于手机摄影的爱好者来说，在后期裁剪、修图等方面的空间自然更大。一张看起来拍废了的照片，在摄影师手中几经裁剪、后期，就有可能妙手回春。以往如果像素不够，裁剪的空间就很小，而高像素的一个很重要的意义也就在此。

像素，可以说是智能手机拍照最敏感的要素之一了，正因如此，我们也应该理性对待它。“唯像素论”是不可取的，但也不应矫枉过正。高像素，不是原罪，关键在于，我们如何能充分挖掘高像素的潜力，让它完全服务于成像质量，而不是沦为噱头。