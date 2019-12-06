为何骁龙765和骁龙865选择两家代工厂分别制造？高通解答

IT之家12月6日消息 高通在当地时间周二开始的骁龙技术峰会上，推出了骁龙865、骁龙765及骁龙765G移动平台，其中最高端的骁龙865将由台积电代工，骁龙765及骁龙765G为三星代工，那么为什么高通会选择两家工厂分别代工呢？

在第二日问答环节，高通对上述问题作出了回答。高通称，我们在为每一款芯片选择代工厂时，都会综合考虑多种因素，包括一些技术参数，比如说芯片的功耗、封装尺寸等，也包括一些商业上的考虑，比如说晶圆可用性、投产速度和供应链多样性等。对于骁龙865和骁龙765而言，这两款芯片的计划出货量都非常大。而从技术参数的层面上，台积电和三星在功耗、性能等方面的表现相差无几，因此我们最后的决定更多还是基于商业考虑，以确保供货的多样性。这两家厂商都是全球领先的代工厂商，我们这次即采用了台积电最先进的量产制程工艺技术，也采用了三星最先进的量产制程工艺技术，以确保我们能有更充足的供货量和更高的供应多样性。

另外，在回答为什么骁龙865使用了台积电的7纳米制程工艺，而没有选择台积电的7纳米EUV技术时，高通称，我们采用的是其N7P（台积电第二代7nm FinFET）工艺。EUV是一种面向制造的技术，能让生产制造商避免双重/三重/四重曝光（Double/Triple/Quadruple Patterning），从而节省大量晶圆生产时间。但是该技术对于最终用户体验来说并不会有太多实质影响。对用户来说重要的是功耗、性能、还有面积大小，而代工厂的产能或是减少芯片光罩的层数（layers）就不是用户关心的了。和用户息息相关的是供货量是否充足。我们和台积电合作，采用的是其最先进且能够支持大规模供货的制程工艺。随着时间的推进会逐步向EUV工艺迁移，但是该技术是一种生产技术，并不会因为缩小晶体管的体积而提供更好的用户体验。所以现在大部分其他厂商采用的仍然是N7P工艺而非EUV工艺。据我所知，只有一家厂商采用了EUV工艺，但是供货量应该也不是非常庞大。我们需要保证更大量的供应，需要为用户带来更多实际的使用体验提升。EUV制程工艺只是在生产制造的物理层面的提升。