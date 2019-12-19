日本单身电饭煲走俏，只有饭盒大小

IT之家12月19日消息 一个人也要好好吃饭。近日日本公司研发出一款小型电饭煲，只有饭盒大小。据介绍，制作时先放入大约180毫升的大米，再加入140毫升的水，大约15分钟之后，松软热乎的米饭就出炉了。

商家称，由于单人经济在日本盛行，这种小型电饭煲受到单身一族的欢迎。

由于日本“孤独经济”汹涌来袭，商家们其实此前也推出其他款单身人士电饭煲，跟一只超大号的便当盒差不多，还能去到哪提到哪，看着真的很方便啊。还有两个内胆款，可以一个内胆蒸米饭，一个内胆用来来热菜或者煮汤。