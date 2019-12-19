余承东赵明发邀请，2019花粉年会大揭秘：可参观华为松山湖基地

2019年花粉年会来了！12月21-22日相聚深圳。在2019年花粉年会前，余承东、赵明给花粉送来祝福。

余承东视频邀请：点此链接。

华为消费者业务CEO余承东表示，

即将过去的2019年，是非常有挑战和不平凡的一年。在多种困难的情况下，我们仍然保持了高速的增长和发展，所有这些成绩的取得，离不开花粉朋友们的鼎力支持，我们坚持用伟大的创新、领先的技术，来为全球消费者提供更好的产品，更好的体验，更好的服务。

今年12月21日，我们将在深圳举行第六届花粉年会，欢迎广大花粉朋友们的到来，我们在深圳等你！