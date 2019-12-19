余承东赵明发邀请，2019花粉年会大揭秘：可参观华为松山湖基地

2019年花粉年会来了！12月21-22日相聚深圳。在2019年花粉年会前，余承东、赵明给花粉送来祝福。
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华为消费者业务CEO余承东表示，
即将过去的2019年，是非常有挑战和不平凡的一年。在多种困难的情况下，我们仍然保持了高速的增长和发展，所有这些成绩的取得，离不开花粉朋友们的鼎力支持，我们坚持用伟大的创新、领先的技术，来为全球消费者提供更好的产品，更好的体验，更好的服务。
今年12月21日，我们将在深圳举行第六届花粉年会，欢迎广大花粉朋友们的到来，我们在深圳等你！
赵明视频邀请：点此链接。
荣耀总裁赵明表示，
2019年，是“疾风知劲草”的一年，在这一年，我们也迎来了5G商用元年，可以说5G将会引领下一个十年科技创新的井喷式发展。而荣耀将会用更加有穿透力，更加有创新性的产品与服务，来满足我们花粉朋友与年轻消费者的需要。
12月21日，一年一度的花粉年会将在深圳召开，全球的花粉朋友们将会回到家里，明哥在深圳欢迎大家回家。2020年，让我们用青春和热血一起与世界对饮！
12月21日、22日，松山湖基地，花粉们可以坐上小火车游览风景如画的欧洲小镇！
12月21日中午，华为Boss天团邀花粉一起共进午餐。
下面是2019花粉年会攻略：