欧盟最高法：Airbnb是在线平台，不受房地产法规约束

北京时间12月19日晚间消息，据国外媒体报道，欧盟最高法院“欧洲法院”（European Court Of Justice）今日裁定，旅行房屋租赁平台Airbnb（爱彼迎）是一个在线平台，而不是房地产代理，因此不受欧洲繁重的房地产监管规定的约束。

此案是在法国旅游协会AHTOP提出投诉后提交给欧洲法院的。据AHTOP的统计，Airbnb在巴黎提供的6万个房源里，有2万个房源不合法。

欧洲法院今日称，Airbnb是一项“信息社会服务”，或者仅仅是一个在线平台，不能被视为房地产代理。分析人士称，这一裁定可能会对所谓的“零工经济”中的其他业务产生广泛的影响。

同时，该问题也突显出监管机构在处理新的在线服务进入传统业务领域时面临的窘境。对于Airbnb而言，该案件意义重大，因为国际奥委会已同意在2024年巴黎奥运会期间推广Airbnb的住宿服务。

对于该裁决，Airbnb表示欢迎。该公司在一份声明中称：“我们希望成为每个人的好伙伴，我们已经与500多个国家的政府合作，帮助房东分享他们的住房，遵守规则并纳税。”

相比之下，AHTOP并不认同欧洲法院的该裁决。AHTOP主席塞吉·卡曼（Serge Cachan）在一份声明中称，AHTOP不认同这一裁决，并呼吁改变相关规定。

卡曼说：“电子商务相关规定已经显示出它的局限性，本案所涉及的相关规定要尽快改变，以更好地迎接21世纪。”