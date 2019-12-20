腾讯、爱奇艺回应《庆余年》全集遭盗版：公安机关已立案侦查中

IT之家12月20日消息 近日互联网上有人未经权利人许可，擅自通过互联网非法销售、传播电视剧《庆余年》（第一季）盗版内容，大肆实施侵权盗版。对此，腾讯影业和爱奇艺等方面回应，已经向公安机关报案，要求追究相关责任人的刑事责任，公安机关已在立案侦查中。法务维权团队也同时展开维权措施，并追究其侵权行为，同时保留要求赔偿损失的权利。

官方表示，侵权者的上述行为不仅严重扰乱了电视剧《庆余年》（第一季）的正常播放秩序，侵犯了权利人的合法权益，也涉嫌构成刑事犯罪、侵犯著作权罪、侵犯商业秘密罪，权利人再次向公安机关及人民法院报案并立案。

以下为声明全文：

根据腾讯影业文化传播有限公司、新丽电视文化投资有限公司及相关权利人的授权，电视剧《庆余年》（第一季）的官方正版授权平台是腾讯视频、爱奇艺。自2019年11月26日起，该剧开始在腾讯视频、爱奇艺播出，点播量和口碑一路走高，至今已经播出过半，在此诚谢广大观众的厚爱。

为保护该剧版权不受侵害，从剧目上线播出之日，权利人就联合正版播出平台开展了严密的监控维权工作。在监控中，我们于2019年12月9日发现互联网上有人未经权利人许可，擅自通过互联网非法销售、传播电视剧《庆余年》（第一季）盗版内容，大肆实施侵权盗版。权利人已经向公安机关报案，要求追究相关责任人的刑事责任，公安机关已在立案侦查中。我们的法务维权团队也同时展开维权措施，并追究其侵权行为，同时保留要求赔偿损失的权利。

2019年12月19日晚，我们发现互联网上再次有人未经权利人许可，擅自通过互联网非法销售、传播电视剧《庆余年》（第一季）全集盗版内容，变本加厉地大肆实施侵权盗版。该行为严重不尊重创作者，对权利人及正版播出平台以及观众是无可弥补的伤害。对此，权利人及正版播出平台表示严厉地痛斥谴责，责令侵权方立即停止侵害。也在此提醒广大观众，不要购买或传播侵权内容。

侵权者的上述行为不仅严重扰乱了电视剧《庆余年》（第一季）的正常播放秩序，侵犯了权利人的合法权益，也涉嫌构成刑事犯罪、侵犯著作权罪、侵犯商业秘密罪，权利人再次向公安机关及人民法院报案并立案。

对于目前互联网上散播电视剧《庆余年》（第一季）的全集盗版资源，我们的法务维权团队再次展开维权措施，追究其侵权行为，并保留要求赔偿损失的权利。

同时，我们也呼吁广大观众、网友通过腾讯视频和爱奇艺合法授权平台观看电视剧《庆余年》（第一季），共同抵制侵权盗版等不法行为，维护正常的播出秩序。对非法传播侵权内容的信息不看、不信、不转发。发现不法行为，可以通过电视剧《庆余年》官方微博向权利人举报。以自己的实际行动支持正版，支持《庆余年》。

电视剧《庆余年》自2018年1月31日开机，7月22日杀青，全体剧组同仁历经173个日夜的拼搏岁月，将这部呕心沥血之作奉献给大家，我们抱着最大的诚意希望“余年有幸，与君相逢”，并对大家的关注和支持表示衷心的感谢！望大家众志成城，共同打击侵权盗版！再次发自内心地感谢大家！

特此声明。

新丽电视文化投资有限公司

腾讯影业文化传播有限公司

腾讯科技（北京）有限公司

北京爱奇艺科技有限公司

2019年12月20日