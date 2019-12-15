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央视网评：会员再加点播费，别过早薅秃一只羊

2019/12/15 15:54:56来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月15日消息 12月11日，腾讯视频、爱奇艺两大视频网站平台均在会员制基础上，推出了超前点播付费模式。会员用户可花费50元购买加速权益包，始终超前看6集《庆余年》，还可以3元/集的价格逐集购买。

这种“VVIP”的点播行为令消费者不满，并表示付费成为VIP会员之后再花钱点播简直“吃相难看”。针对腾讯视频、爱奇艺的这种会员加点播的付费模式，央视网今日发表网评，称“会员再加点播费，别过早薅秃一只羊。”

央视网在文中表示：

会员只免前端广告，热播大剧基本都有中插的硬广软广，有些甚至不能跳过。躲过开头，躲不过中间。最狠的还是，套餐期满，多默认勾选自动续费。防不胜防，坑你没商量，即便申请取消，也是麻烦重重，苦不堪言。有此种种不堪“前科”，还不识相地鼓捣出个50块钱“超前点播”，不犯众怒才怪。这是游戏里常见套路，充值无底洞，培育“人民币玩家”。但真正优质平台服务，不该如此贪得无厌、吃相难看。

最后央视网一针见血的指出：

如此心急或因回本压力，是为之前圈内各种天价乱象买单。但薅羊毛也得耐心等待，且不能只搁一头羊上重复薅。内容付费，才刚刚起步。大环境还未成熟，习惯还未完全养成之前，就竭泽而渔、杀鸡取卵，是饮鸩止渴，会遭反噬。

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关键词：腾讯视频爱奇艺庆余年

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