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《英雄联盟》德玛西亚杯FPX和IG均“二队”出战，观众不满

2019/12/20 9:59:08来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月20日消息 近日参加《英雄联盟》德玛西亚杯的LPL和LDL战队陆续公布了出战人员名单，LPL001号选手Clearlove首次作为教练出现在赛场，LNG战队上单“圣枪哥”搭档全新中野等。但是看到全球赛冠军战队FPX战队和IG战队的比赛人员名单公布后，网友和买了现场票的观众表示上当了，能退票么？

据了解，FPX战队德玛西亚杯阵容为上单xiao7、打野Mingjing、中单Yogurt、下路（ADC）April、辅助Ppgod、替补Rainbow；可以看到公布的队员均为年轻选手。有网友在下方评论区表示：“上当了上当了，可以退票吗？”、“这是FPX？”、“真就一个都不上吗？”等。

随后，IG战队也公布了德玛西亚杯阵容，上单Yi、打野Leyan、中单Captain、下路（ADC）Puff、辅助Southwind和Fate；除了乐言（Leyan），也均为新人。网友也表示：“跟小凤凰商量好了？集体翘班？”、“所以JackeyLove哪去了？”、“完了，突然家里重新装修装到我认不出来了。”、“哇，全华班”等。

2019《英雄联盟》德玛西亚杯小组赛将于12月21日-12月22日在苏州阳澄国际电竞馆、LGD杭州电竞馆举行；淘汰赛将于12月26日-12月29日在重庆华熙文化体育中心举行，共有20支战队参赛。

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关键词：英雄联盟LOL游戏

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