中国下一代地铁列车通过专家验收：碳纤维车体，车窗可上网

IT之家12月20日消息 据高铁四方官方消息，12月17日，我国下一代地铁列车项目顺利通过专家组验收。这标志着我国在地铁列车领域取得最新技术成果。

据介绍，下一代地铁列车是面向未来应用研发的我国全新一代地铁。2015年启动研发；2018年样车组装下线；2019年6月完成厂内试验，并于9月在实际运营线路广州地铁8号线完成线路试验和运行示范。从启动研发到通过验收，前后历经四年攻关。

下一代地铁列车采用大量先进新材料、新技术、新系统，与传统地铁相比，具有更轻、更节能、更舒适、更智能、适应性更强等显著的技术优势，代表着地铁车辆未来技术发展方向，有着“未来地铁”之称。

车身更轻。该车采用先进的碳纤维技术，车体、转向架构架、司机室、设备舱等均使用碳纤维复合材料制造，首次实现碳纤维复合材料在列车主结构上的全面应用，整车减重13%。

运行更节能。“更轻”的车身，降低了运行能耗。同时，还采用新型碳化硅永磁同步牵引系统、气动减阻设计和再生制动全回馈等节能技术，列车综合节能达到30%。

乘坐更舒适。车辆采用新型隔音降噪材料、结构和技术，车内噪声降低5分贝以上。同时配备全主动悬挂系统，列车运行更平稳。

智能化程度更高。该车最高运行时速可达140公里，比普通地铁更快，运行全过程实现全自动驾驶。旅客系统也更智能。车窗变身为一面触控显示屏，乘客能在车窗上上网，买票、看新闻、刷视频……不仅如此，该车采用先进的智能运维技术，实现了全息化实时状态监测、在途预警和主动运维，车辆的运维保障更智能。

适应性更强。与传统地铁固定编组不同，该车可“灵活编组”，能在2至12节范围内任意搭配车厢，提高运营效率，降低运营成本。同时，适应更恶劣的运营环境，能在高温高寒、高海拔、小曲线、大坡道等条件下运行。