阿里巴巴链上公益计划首例区块链自动拨付成功

IT之家12月19日消息 12月17日下午3点25分，一条只有10个字的信息外加一张系统打款成功截图被发到了阿里巴巴链上公益项目群里。当天，链上公益计划的第一笔自动拨付在新未来高中生项目中获得成功，这也是公益行业基于区块链技术首次实现自动拨付，走出了公益透明化的关键性一步。

据了解，首个区块链自动拨付受益人是一名来自四川省阿坝州的高一学生，他的母亲靠务农照顾他和两位老人。

这是一笔总金额为1500元的助学金，从公益机构发起付款、财务审核到学生领用完成，只花了不到1天时间。而基于系统能力，从机构上传信息到受益人领用完成，全过程最快可达到分钟级。

作为链上公益计划的首个上线项目，新未来高中生目前的受益人分布在全国17个省份。此前，该项目的善款拨付需要由基金会财务先打至地方教育部门，再由地方教育部门转至对应项目学校，项目学校再经由项目负责老师将助学金发放到受益学生手上，整个流程至少需要1个月时间。

而基于自动拨付体系，基金会在系统中导入受益人名单由财务复核后，受益学生通过支付宝刷脸确认身份，在线签名即可完成领用，系统将自动调取存在区块链上的智能合约，直接将款项发放至受益人账户，无需中间多轮流转。相关信息同时记录在区块链上，不可篡改。

2019年9月5日，阿里巴巴链上公益计划正式发布，这是一套以区块链技术为底层的开放平台，旨在为公益组织和公益项目提供公开透明的系统化解决方案，对公益机构免费开放。

阿里巴巴链上公益负责人表示，预计到2019年年底，阿里巴巴公益平台上将有超2亿资金体量的募捐实现上链。未来两至三年，阿里巴巴还将推动平台上公益项目全部上链。