阿里巴巴宣布新一轮组织升级，集中发力推进三大战略

12月19日午间消息，阿里巴巴宣布新一轮面向未来的升级，集中发力推进全球化、内需、大数据和云计算三大战略。19日上午，阿里巴巴集团董事局主席兼CEO张勇、蚂蚁金服集团董事长井贤栋分别发出全员信。张勇在信中表示，阿里巴巴历来的习惯就是在最好的时刻为未来变阵。

他说，全球化、内需、大数据和云计算是阿里数字经济体未来三大战略；在实施战略、兑现使命的过程中，业务战略、文化战略和组织战略三位一体，缺一不可。“这对我们提出的基本要求就是，在我们的数字经济体里，通业务、通文化、通技术、通人才、通组织保障。”

2020年，中国有望跃居世界第一大消费市场，产业和消费的双升级将带来巨大机遇，新消费成为释放需求端潜力、推动供给端转型的重要抓手之一。为把握新消费时代的变革，淘宝、天猫将和阿里妈妈合力推进用户产品和商业产品统一策略下的创新；同时，阿里妈妈的广告业务中台将持续优化升级，服务于阿里巴巴集团其他业务场景。蒋凡在淘宝天猫总裁的职责基础上，将代表集团分管阿里妈妈事业群。

农业和农村的发展是扩大内需的重要支撑，这一领域的数字化能开拓优质农产品供给的新增长空间，有效助力兴农脱贫。阿里巴巴集团B2B事业群总裁戴珊在负责原业务的基础上，将代表集团分管盒马事业群，全面负责打通盒马、村淘、智慧农业等业务。

目前，阿里已实现核心系统100%上云，同时在人工智能、大数据、区块链等技术上取得突破性进展。作为一家平台型科技公司，阿里将不断提升技术基础设施的能力，同时大力推进技术与商业结合、转化为商家可以“即插即用”的服务，在刚刚过去的阿里巴巴ONE商业大会上，张勇预测，2020年将看到更多新技术驱动的新创造。为此，张建锋将继续担任阿里巴巴技术委员会主席、达摩院院长、阿里云智能事业群总裁，领导阿里巴巴未来的技术总战略、达摩院的建设，并致力于阿里云智能业务的进一步突破。蚂蚁金服原CTO程立将担任阿里巴巴集团CTO，兼任阿里巴巴技术委员会副主席，负责阿里数字经济体内各业务的全面技术打通。蚂蚁金服原副CTO胡喜出任蚂蚁金服CTO。

阿里巴巴计划到2036年服务全球20亿消费者，创造1亿就业机会，帮助1000万中小企业盈利。满足小企业和消费者对数字技术和平台的需求是推进全球化的立足点。蚂蚁金服集团董事长井贤栋在全员信中宣布，全球化市场的未来超乎想象，他需要在全球化中投入更多精力。井贤栋将继续管理蚂蚁国际事业群、智能科技事业群、HR、财务和战略投资板块，不再担任蚂蚁金服CEO，蚂蚁金服总裁胡晓明将出任蚂蚁金服CEO。赵颖将担任蚂蚁金服国际事业群总裁，全面协助井贤栋做好全球化，同时继续兼任飞猪总裁。

这将加强阿里数字经济体的战略一体化。在全球化、内需、大数据和云计算三个战略板块里，都能清晰地看到阿里多个业务携手作战，进一步融会贯通。“在这一张关乎阿里未来二十年基本走向的战略布局中，我们必须体现阿里人的管理创新和担当”。张勇表示，“我们不是一个人在战斗，我们是一群人为同一个目标在战斗。”

附：张勇致阿里人的全员信

各位阿里人：

最近集团喜事不断，让人振奋。双11再创纪录，阿里巴巴香港成功上市，王坚博士成为我们国家第一位来自民营企业的院士，双12又极大地激发了小商家的活力。

我相信很多同事都在期待集团组织架构的调整。因为阿里巴巴历来的习惯就是在最好的时刻，为未来变阵。是的，我们一直在为此精心规划，有些调整已经在进行并取得意料之中的亮点，但这远远不够。

我们在阿里成立20周年之际，重申了阿里数字经济体未来三大战略：全球化、内需、大数据和云计算。业务战略、文化战略和组织战略三位一体，缺一不可。这对我们提出的基本要求就是，在我们数字经济体里，通业务、通文化、通技术、通人才、通组织保障。确保全阿里数字经济体能“一张图、一颗心、一场仗”，实现更加完美的战略一体化。

基于此，集团决定：

张建锋（行癫）将卸任阿里集团CTO工作，继续担任阿里巴巴技术委员会主席、达摩院院长、阿里云智能事业群总裁，领导阿里巴巴未来的技术总战略，达摩院的建设，以及致力于阿里云智能业务的进一步突破。程立（鲁肃）将担任阿里集团CTO，向我汇报。阿里集团新零售技术事业群总裁吴泽明（范禹）向程立汇报，阿里搜索及广告技术事业部负责人周靖人（靖人）向程立和淘宝天猫总裁蒋凡双实线汇报。程立并将兼任阿里巴巴技术委员会副主席，负责阿里数字经济体内各业务的全面技术打通。

蒋凡在现有淘宝天猫总裁的职责基础上，将代表集团分管阿里妈妈事业群，总裁张忆芬（赵敏）向蒋凡汇报。阿里妈妈和淘宝、天猫将合力推进用户产品和商业产品统一策略下的创新，并且更坚定地建设好阿里妈妈广告业务中台，为集团其他业务场景服务。

集团B2B事业群总裁戴珊（苏荃）在负责ICBU、1688、村淘、零售通、速卖通业务基础上，将代表集团分管盒马事业群，全面负责打通盒马、村淘、智慧农业等业务。盒马总裁侯毅（老菜）向戴珊汇报。

赵颖（芷雪）担任蚂蚁金服国际事业群总裁的同时，继续兼任飞猪总裁。

以上决定即日起生效。

在这一张关乎阿里未来二十年基本走向的战略布局中，我们必须体现阿里人的管理创新和担当。一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。现在，我们的每个战略板块，可以清晰地看到多个业务事业群携手作战的场景。我们不是一个人在战斗，我们是一群人为同一个目标在战斗。十指相扣，指指连心！

因为信任，所以简单；因为相信，所以看见！阿里人，让我们一起加油！

张勇（逍遥子）

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官

2019年12月19日